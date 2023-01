Samsung svela i suoi display OLED da 2000 nit per gli smartphone

Il CES 2023 di Las Vegas sta portando una ventata di novità in tutti i settori tecnologici, uno su tutti gli smartphone. Samsung ha già presentato numerose novità che riguardano i TV (le trovate riassunte in questo articolo) per poi concentrarsi sugli smartphone.

I nuovi e luminosissimi display Samsung OLED arrivano anche sugli smartphone con premesse a dir poco entusiasmanti. L'azienda è pronta a lanciare degli schermi OLED capaci di raggiungere un picco di luminosità pari a 2000 nit, circa il doppio rispetto al valore raggiunto da diversi top di gamma Android dello scorso anno.

La luminanza UDR (Ultra Dynamic Range) di 2.000 è stata certificata da UL Solutions e rappresenta l'apice della tecnologia dei display Samsung destinati ai dispositivi mobile. Il valore di luminosità di picco corrisponde anche ai TV OLED quantum dot S95C e S90C annunciati di recente.

(Image credit: Steve May)

Samsung sostiene che il nuovo pannello UDR sia in grado di garantire colori più realistici e che le differenze si noteranno soprattutto all'aperto, dove la luminosità elevata è in grado di contrastare la luce naturale per garantire una visione eccellente in ogni ambiente.



Per ora non conosciamo i modelli della gamma Samsung che saranno equipaggiati con i nuovi display UDR, anche se è molto probabile che si tratti dell'imminente serie Galaxy S23. Ricordiamo che Samsung Display fornisce già pannelli OLED a Apple, che ha già a listino modelli come iPhone 14 Pro capaci di raggiungere picchi di luminosità di 2.000 nit per i contenuti HDR.