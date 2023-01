TV Samsung 2023: MicroLED più piccoli, mini-LED più luminosi, nuovi QD-OLED e altro ancora

I nuovi TV di Samsung al CES 2023 abbracciano una vasta gamma di categorie, con tutto ciò che va dai MicroLED ai TV OLED e ai proiettori che ricevono un importante aggiornamento tecnologico. Anche se al momento i dettagli sulle linee specifiche e sulle dimensioni degli schermi sono scarsi, è chiaro che nel 2023 Samsung continuerà a spingersi verso l'8K, migliorando al contempo le sue offerte principali di TV Neo QLED e lifestyle.

MicroLED

Il MicroLED (vedi anche MicroLED Vs OLED) è stato posizionato come alternativa di nuova generazione ai televisori OLED grazie alla sua natura auto-emissiva (i LED microscopicamente piccoli fungono da singoli pixel del display) e all'eccezionale potenziale di luminosità e contrasto. Finora il problema dei MicroLED è stato che i display che Samsung ha introdotto sul mercato erano estremamente grandi (da 110 pollici in su) ed estremamente costosi.

Per il CES, l'azienda ha annunciato un televisore "MicroLED CX" con uno schermo da 76 pollici. Pensavamo che mancassero ancora degli anni prima di poter vedere un televisore MicroLED così piccolo, ma Samsung ci ha sorpreso con questa nuova applicazione della tecnologia, adatta al salotto (magari un salotto grandicello).

Secondo l'azienda, il MicroLED CX da 76 pollici sarà in grado di fornire dettagli in nero a 20 bit per un'eccezionale resa delle ombre, oltre a una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 240Hz e un tempo di risposta di 2 nanosecondi, entrambi fattori che lo renderanno un'opzione ideale per i giochi. La più piccola TV MicroLED di Samsung sarà anche il primo modello venduto che non richiede un'installazione professionale.

Neo QLED 8K

I televisori Neo QLED 8K di Samsung saranno guidati nel 2023 dalla serie QN900C. Questi televisori mini-LED sono dotati della tecnologia Quantum Matrix Technology Ultimate dell'azienda con elaborazione a 14 bit e sono in grado di raggiungere una luminosità di picco di 4.000 nit.

Altre caratteristiche del QN900C includono l'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale per ottimizzare le immagini e le prestazioni audio, con una nuova impostazione 8K Real Depth Enhancer Pro che aumenta le zone di oscuramento locale della retroilluminazione a 1.000 rispetto alle 36 utilizzate nei modelli 8K dell'azienda del 2022.

Neo QLED 4K

La serie QN95C sarà l'ammiraglia dei televisori 4K di Samsung per il 2023. Questi televisori sono caratterizzati da un'elaborazione a 14 bit e da una nuova tecnologia di oscuramento che "migliora la luminosità e il controllo della scala di grigi per rendere con precisione sia la luminanza che i dettagli più estremi su tutto lo schermo", secondo l'azienda.

Per la serie QN95C è stata sviluppata una nuova scheda di alimentazione sottile che elimina la necessità di una scatola di connessione esterna One Connect, simile a quella utilizzata nella TV QN95B dello scorso anno. La nuova scheda ottimizza l'efficienza e permette di ridurre lo spessore della cornice del televisore a meno di 20 mm.

Anche l'audio viene migliorato nei televisori di punta Neo QLED 4K di Samsung, che saranno dotati di altoparlanti con apertura dall'alto per offrire effetti Dolby Atmos in altezza senza dover utilizzare una soundbar esterna. I televisori di punta Samsung Neo QLED 4K e 8K sono inoltre dotati di Object Tracking Sound Pro per un posizionamento preciso degli effetti sonori sullo schermo del televisore e, se utilizzi una soundbar Samsung, Q Symphony 3.0 integrerà sia il televisore che gli altoparlanti della soundbar per una presentazione audio migliorata.

(Image credit: Samsung)

OLED TV

La serie S95C è la nuova generazione di QD-OLED della linea di TV Samsung. Si dice che questi televisori migliorino le prestazioni già impressionanti dei modelli S95B dello scorso anno grazie all'uso di un processore Neural Quantum Processor 4K progettato su misura che, secondo l'azienda, offre "una luminosità senza pari, una mappatura dei colori vivida e un upscaling 4K intelligente con ripristino dei dettagli AI".

Con un tempo di risposta di 0,1 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, la serie S95C si posiziona come scelta top per il gioco e le sue caratteristiche di cloud gaming includono il supporto 4K per Nvidia GeForce NOW (una novità mondiale, secondo Samsung) insieme alle opzioni Microsoft Xbox, Utomik e Amazon Luna nel Gaming Hub della TV.

I modelli OLED della serie S95C avranno anche il supporto integrato per l'audio 4.2.2 Dolby Atmos, con altoparlanti che sparano dall'alto per trasmettere gli effetti in alto nelle colonne sonore Atmos.

Samsung Lifestyle

Il proiettore The Freestyle che Samsung ha presentato al CES 2022 è stato un successo per l'azienda e la nuova versione annunciata per il CES 2023 è una variante aggiornata che ora include il Gaming Hub dell'azienda nell'interfaccia della smart TV Tizen. Un altro aggiornamento degno di nota è la tecnologia Edge Blending del nuovo Freestyle. Questa permette a due proiettori Freestyle separati di combinarsi e creare un display ultra-wide in formato 21:9, con l'immagine che viene regolata automaticamente.

Un altro nuovo proiettore Samsung presente al CES 2023 è The Premiere 8K, il primo proiettore 8K a ottica ultra corta al mondo. Questo nuovo modello offre sia la regolazione automatica della distorsione trapezoidale che il livellamento automatico per una configurazione facile e veloce e dispone di un sistema audio Dolby Atmos integrato.

Nel 2022 Samsung ha rinnovato la serie di televisori QLED The Frame, di facile utilizzo, con l'aggiunta di schermi antiriflesso migliorati e una gamma più ampia di dimensioni. Per il 2023, l'azienda offrirà nuove opzioni di cornici metalliche e finiture in legno, oltre a un supporto rotante automatico opzionale per la visualizzazione di opere d'arte e foto in modalità orizzontale e verticale.