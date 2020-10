Samsung schernisce Apple e conferma la presenza del caricatore su Galaxy S21

Il nuovo iPhone 12 sta facendo discutere per l’assenza di un caricatore incluso nella confezione, notizia ampiamente anticipata da rumor e leak circolati nei mesi scorsi. Ultimamente abbiamo sentito voci simili anche sui futuri modelli Samsung, ma un'immagine comparsa sul profilo social dell'azienda indica che, molto probabilmente, Galaxy S21 prenderà un’altra direzione.

La foto in questione è stata pubblicata sull’account Facebook dell’azienda coreana, che ha schernito Apple per la sua decisione di vendere iPhone 12 senza un caricatore standard. Sotto all'immagine c'è una scritta piuttosto ironica che dice: “incluso con il vostro Galaxy”.

Il fatto che Samsung abbia attaccato la strategia di Apple (apparentemente mirata a ridurre l’inquinamento) potrebbe far storcere il naso ai fan della Mela, ma al contempo può rivelarsi utile per capire se effettivamente ci sarà o meno un caricatore su Galaxy S21.

Samsung è nota per aver criticato pubblicamente Apple in più occasioni per poi cambiare le sue strategie replicando le scelte dell’azienda di Cupertino (come nel caso del jack da 3.5mm sugli smartphone, inizialmente deriso e poi utilizzato anche dal produttore coreano). Detto questo, vista la vicinanza alla data di lancio di S21, escludiamo che Samsung abbia deciso di fare un post simile per poi adottare la stessa politica.

Altre prove a supporto

C’è un’altra informazione che potrebbe confermare i piani di Samsung riguardo la presenza di un caricatore nella confezione di Galaxy S21, anche se a nostro avviso va letta con cautela.

Come segnalato da MySmartPrice, Galaxy S21 dovrebbe arrivare con un caricatore rapido da 25W, il che vorrebbe dire che il prossimo smartphone Samsung disporrà della stessa tecnologia di ricarica dei modelli precedenti.

Considerando che la velocità di ricarica è una componente fondamentale, soprattutto sui modelli di fascia alta, questa notizia ci sembra piuttosto inverosimile.

Dovremo attendere il lancio di Galaxy S21, previsto per febbraio 2021, per conoscere le reali caratteristiche del nuovo top di gamma Samsung e scoprire che tipo di caricatore utilizzerà. Speriamo di riuscire a scoprire qualche novità prima del lancio, nel frattempo continuate a seguirci, vi terremo aggiornati con le ultime informazioni reperibili in rete.