Samsung Galaxy Watch Active 2, secondo i leak arriverà prima del previsto

Sembra che Samsung si stia preparando per il lancio del suo prossimo smartwatch in agosto, ma secondo un leak, verrà annunciato poco prima della data fissata precedentemente, che era il 7 agosto.

Secondo un'immagine fornita dal famoso leaker Evan Blass , l'orologio potrebbe invece essere svelato il 5 agosto, almeno secondo la data sul display del dispositivo.

Spesso, per Samsung, la data indicata nella documentazione inviata alla stampa coincide con quella di presentazione, questo sembrerebbe suggerire che sentiremo parlare del Samsung Galaxy Watch Active 2 prima del lancio di Note 10 il 7 agosto.

Foto della documentazione inviata alla stampa presente nel leak di Evan Blass nel quale viene mostrato il nuovo Samsung Galaxy Watch Active 2. (Image credit: Samsung, Via Evleaks)

Un rapporto di SamMobile ha indicato alcune specifiche del prossimo smartwatch, incluso il fatto che probabilmente saranno disponibili due taglie diverse: 44mm e 40mm.

La versione più grande avrà un display da 1,4 pollici, mentre quella più piccola sarà da 1,2 pollici. Entrambi sono display Super AMOLED con una risoluzione 360 x 360.

Il leak suggerisce anche che lo smartwatch arriverà con una Touch Bezel, piuttosto che con una ghiera girevole.

Samsung ha abbandonato la ghiera girevole dal Galaxy Watch Active per risparmiare spazio, una caratteristica unica e in molti ne hanno sentito la mancanza. Questa volta, sembra che Samsung vi permetterà di interagire con l'orologio facendo scorrere il dito attorno al bordo dello schermo per navigare nei menu.

Cosa sappiamo?

È probabile che lo smartwatch presenterà lo stesso chipset che abbiamo visto sul Galaxy Watch Active, l’Exynos 9110. Durante la nostra recensione completa abbiamo constatato che funziona bene e le voci suggeriscono che sarà abbinato a 4 GB di spazio di archiviazione.

Il modello Bluetooth avrà 768 MB di RAM, mentre quello LTE avrà 1,5 GB di RAM.

E questo ci conferma che ci sarà una versione LTE di questo orologio. Il Samsung Galaxy Watch Active originale era disponibile solo nella variante Bluetooth, quindi questo renderà più semplice l'uso dell'orologio mentre vi allenerete, anche quando lascerete il telefono a casa.

Al momento non sappiamo se sarà disponibile una sola taglia del modello LTE, ma considerando le varianti del Galaxy Watch originale erano disponibili in entrambe le dimensioni, supponiamo che Samsung farà lo stesso anche questa volta.

Samsung Galaxy Watch Active (Image credit: Future)

Questo leak non ci fornisce alcuna immagine dello smartwatch che sta per arrivare, ma ci dà un'idea più chiara dei colori nei quali sarà disponibile. L’orologio sarà disponibile in due finiture diverse: acciaio inossidabile e l'alluminio, inoltre ogni versione sarà disponibile in nero e argento.

La versione LTE sarà disponibile solamente in acciaio inossidabile, lo stesso vale per la colorazione "oro" che non sarà disponibile nella versione in alluminio. Chi vorrà il modello oro rosa potrà scegliere solamente la versione in alluminio.

Per quanto riguarda la batteria, la versione più grande dello smartwatch ne avrà una da 340 mAh mentre quella della versione più piccola sarà da 247 mAh.

Vanterà inoltre la tecnologia Bluetooth 5, che dovrebbe consentire una connessione più stabile durante gli spostamenti ed è leggermente più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla tecnologia precedente.

Non sappiamo esattamente quando Samsung annuncerà il Galaxy Watch Active 2, ma è probabile che arrivi il 7 agosto, ma, se questo leak si dovesse rivelare affidabile, potremmo vederlo anche prima.

Via GSMArena