Samsung Galaxy, tutti i prezzi trapelati

Sappiamo che i nuovi Samsung Galaxy S23 verranno presentati il 1° febbraio, ma non sappiamo ancora quanto costeranno. Una nuova indiscrezione fa luce su quali potrebbero essere i prezzi di partenza dei prossimi smartphone Samsung top di gamma negli USA.

Su Twitter il leaker @RGcloudS (Si apre in una nuova scheda) (via Notebookcheck (Si apre in una nuova scheda)) ha reso noti i prezzi di due modelli di Galaxy S23, due modelli di Galaxy S23 Plus e tre modelli di Galaxy S23 Ultra - praticamente tutti, anche se sembra mancare una variante di S23 Plus.

Sembra che per la maggior parte Samsung riuscirà a riproporre gli stessi prezzi dei Galaxy S22 e Galaxy S22 Plus dell'anno scorso con i nuovi modelli, anche se il Galaxy S23 Ultra potrebbe essere più costoso del suo predecessore (il modello più economico ha però il doppio dello spazio di archiviazione).

Tutti i prezzi

Secondo la fonte, il Galaxy S23 standard partirà da 799 dollari per il modello con 128GB di memoria e 8GB di RAM, mentre la versione con 256GB di memoria e 8GB di RAM costerà 849 dollari. Al cambio, i prezzi sarebbero rispettivamente di 879€ e 929€.

Per quanto riguarda il modello Plus, si parla di 999 dollari per la versione con 128GB di memoria e 8GB di RAM e di 1.049 dollari per 256GB di memoria e 8GB di RAM. Al cambio, le cifre dovrebbero essere di 1.079€ e 1.129€. Dovrebbe esserci anche una versione da 512GB, ma non viene menzionata in questa indiscrezione.

Infine, l'S23 Ultra dovrebbe costare 1.249 dollari (256GB di memoria, 8GB di RAM), 1.349 dollari (512GB di memoria, 12GB di RAM) o 1.499 dollari (1TB di memoria, 12GB di RAM). Per fare un confronto, il Galaxy S22 Ultra partiva da 1.199 dollari con 128 GB di memoria.

Un po' di pressione

Fino ad ora, le voci di corridoio su Samsung Galaxy S23 suggerivano che questi telefoni sarebbero costati più dei loro equivalenti Galaxy S22 a causa delle pressioni inflazionistiche, delle complicazioni dovute alla pandemia e altri fattori.

Ora sembra che Samsung possa essere in grado di pareggiare i prezzi dello scorso anno, almeno per quanto riguarda l'S23 standard e il modello Plus. È possibile che i dirigenti dell'azienda abbiano deciso di ridurre il margine di profitto ed evitare di aumentare ulteriormente i prezzi.

È comprensibile: in questo momento storico, con molti potenziali utenti in tutto il mondo che si trovano in una situazione economica tutt'altro che rosea, si fa molta più attenzione alle spese e alle priorità.