Samsung Galaxy Tab S8 uscirà in ritardo per salvare Galaxy S22

Secondo le ultime indiscrezioni, a causa di un focolaio Covid scoppiato in uno stabilimento Samsung l'uscita di Samsung Galaxy Tab S8 sarebbe stata ritardata. Pare non ci siano conseguenze per la serie Samsung Galaxy S22.

Undici dipendenti della R5 Tower nel campus Samsung Digital City della città di Suwon, in Corea del Sud sono risultati positivi al Covid, e lo YouTuber (nonchè ex-dipendente Samsung) Super Roader ha detto a LetsGoDigital che in quell'edificio vengono sviluppati e testati prodotti come Galaxy S22 e Galaxy Tab S8.

Pare che Samsung stia prendendo provvedimenti particolarmente rigorosi: il 70% dei dipendenti sarà costretto a lavorare da casa, e solo il 30% potrà avere accesso ai dispositivi di prova che si trovano nella R5 Tower.

Questo potrerebbe a una posticipazione dell'uscita di Galaxy Tab S8, mentre non dovrebbero esserci conseguenze per i nuovi Galaxy, la cui presentazione è prevista per gennaio o febbraio. Super Roader ha caricato un video (che trovate qui sotto) in cui analizza la situazione, facendo notare come in passato sia sempre stata data priorità agli smartphone della serie Galaxy S rispetto ai tablet.