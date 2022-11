Samsung Galaxy Tab S8 e Tab S8+ in offerta, sconti imperdibili del Black Friday

Samsung Galaxy S8+ da 1.049€ a 758€ (Si apre in una nuova scheda)

Se vi piace Galaxy Tab S8 ma desiderate uno schermo più grande e luminoso vi consigliamo di optare per la variante Plus. A livello hardware non ci sono grandi differenze, ma lo schermo Super AMOLED da 12,4" è un vantaggio non trascurabile per chi si occupa di grafica, design, editing o semplicemente non vuole scendere a compromessi in termini di qualità dell'immagine. Viste le dimensioni maggiori rispetto alla variante standard, Samsung ha anche incluso una batteria più capiente da

‎10090 (mAh) che garantisce un'autonomia elevata anche sotto sforzo.