Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs iPad 10.2: qual è il miglior tablet economico?

Samsung e Apple sono due aziende da tempo in competizione con i propri tablet di fascia alta Galaxy Tab S6 e iPad Pro 2020 , tuttavia Galaxy Tab A di Samsung non è mai stata un vero concorrente per iPad, la gamma economica di Apple.

Nel tentativo di essere competitivo anche nella fascia media del mercato, Samsung ha lanciato Galaxy Tab S6 Lite , una versione più economica di Galaxy Tab S6 con specifiche ridotte a un prezzo più conveniente, per metterlo in competizione diretta con iPad 10.2 (2019).

iPad 10.2 appartiene alla linea di tablet (relativamente) di fascia bassa di Apple, si posiziona sul mercato al di sotto di iPad Air, Mini o Pro, ed è rivolto agli utenti che desiderano un nuovo tablet per uso generico senza spendere troppo. Lo stesso posizionamento che Samsung ha scelto per la versione Lite di Galaxy Tab S6.

Quale di questi tablet economici è il migliore, dunque? Vi guideremo attraverso le varie specifiche e caratteristiche di entrambi, in modo che possiate decidere con maggiore consapevolezza il modello più adatto alle vostre esigenze.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Image credit: Samsung)

Se desiderate spendere il minimo possibile per uno di questi tablet, sappiate che iPad 10.2 è in vendita su Apple Store per 389 Euro (versione Wi-Fi), nella versione da 32 GB. Tuttavia questa capacità di archiviazione potrebbe diventare stretta molto presto, perciò valutate anche quella da 128 GB che costa invece 489 Euro (versione Wi-Fi).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite costa invece 399,90 Euro nella versione Wi-Fi da 64 GB. Per la versione LTE è necessario aggiungere ancora 60 Euro, per un totale di 459,90 Euro. Questi sono ovviamente i prezzi ufficiali, scevri di qualsivoglia offerta.

Una cosa importante su cui riflettere è che, mentre il tablet Samsung viene fornito con in dotazione il pennino S Pen per prendere appunti, scarabocchiare e disegnare, per iPad 10.2 è possibile (se pensate che di utilizzarla, ovviamente) acquistare la Apple Pencil separatamente per la cifra di 99 Euro.

Apple l'iPad 10.2 è in definitiva più costoso, soprattutto se si desidera sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità, ma dato che i prezzi elevati sono una caratteristica dei dispositivi Apple, è quasi sorprendente di come la differenza di prezzo sia in questo contesto, abbastanza contenuta.

Design e schermo

Le dimensioni di Samsung Galaxy Tab S6 Lite sono di 244,5 x 154,3 x 7 mm, mentre quelle di iPad 10.2 di 250,6 x 174,1 x 7,5 mm, quindi piuttosto simili. Allo stesso modo, anche il peso dei due modelli è simile con 467g e 483g, rispettivamente.

Non ci sono grosse differenze nemmeno nei materiale con cui sono realizzati, poiché entrambi hanno il frontale fatto di vetro e i lati e la parte posteriore in alluminio.

A parte questo i due dispositivi non si assomigliano molto, dato che iPad 10.2 ha le cornici più spesse e un pulsante home fisico, a differenza del Galaxy Tab. Inoltre, la parte posteriore dell'iPad ha una forma più arrotondata.

iPad 10.2 (Image credit: Future)

Sul retro entrambi i tablet montano una singola fotocamera che, tenendo entrambi in verticale, viene a trovarsi in alto a sinistra. A differenza della maggioranza degli smartphone oggigiorno, entrambi i modelli sono dotati del classico jack per cuffie da 3,5 mm. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha a disposizione una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, mentre iPad 10.2 utilizza il cavo proprietario Lightning di Apple.

In termini di dimensioni degli schermi, iPad 10.2 possiede, come dice il nome, uno schermo da 10.2 pollici. Samsung Galaxy Tab S6 Lite invece ha uno schermo leggermente più grande da 10,4 pollici. La più grande differenza però, si trova nelle proporzioni, con il Samsung che è leggermente allungato (5:3) mentre iPad conserva una forma ereditata dai vecchi TV CRT (4:3).

Lo schermo di iPad ha una maggiore risoluzione (1620 x 2160) ed è leggermente migliore dei 1200 x 2000 pixel dello schermo di Samsung. È raro che Samsung venga messa in difficoltà nell’ambito dello schermo dei suoi prodotti, ma probabilmente una risoluzione maggiore è stata sacrificata in favore del basso prezzo di vendita.

Fotocamera e durata della batteria

Spesso il comparto fotografico nei tablet non ha una grande qualità perché è piuttosto difficile che qualcuno utilizzi questi dispositivi come vera e propria fotocamera, a causa principalmente delle dimensioni. Tuttavavia ci sono diversi utilizzi che si possono fare con il piccolo sensore fotografico di un tablet.

Entrambi i modelli hanno sensori da 8 MP sulla parte posteriore e a causa delle dimensioni praticamente identiche dei pixel, siamo propensi a credere che offriranno un'esperienza d’uso molto simile. Tuttavia non avendo ancora testato il dispositivo Samsung non possiamo affermarlo con certezza.

Sulla parte anteriore del Samsung è presente una fotocamera da 5 MP, mentre quella di iPad offre solo 1,2 MP; di conseguenza i video del primo avranno una risoluzione migliore.

(Image credit: Samsung)

Riguardo la dimensione delle batterie, quella su Galaxy Tab S6 Lite ha una capacità di 7.040 mAh mentre quella di iPad 10.2 arriva a 8.827 mAh. A causa delle dimensioni dello schermo ridotte e della maggiore capacità della batteria, ci aspettiamo che l’autonomia di iPad sia migliore rispetto a quella del concorrente.

Non conosciamo con precisione la velocità di ricarica di iPad 10.2; esso viene fornito con un caricabatterie da 12 W, tuttavia con altri caricabatterie di potenza più elevata siamo stati in grado di ricaricarlo più rapidamente. A termine di paragone, Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha una ricarica rapida di 15 W. Samsung sarà pertanto più veloce con il caricatore di serie, ma se si andrà a utilizzare quello di un recente iPhone, si sarà in grado ricaricare più velocemente il tablet Apple.

Funzionalità e specifiche

Una funzionalità molto importante per alcuni utenti è lo sblocco del dispositivo. Da questo punto di vista Samsung Galaxy Tab S6 Lite è molto meno pratico in quanto supporta solo password o pin, mentre iPad 10.2 integra anche il ben più comodo Touch ID.

iPad 10.2 ha il chipset A10 Fusion di Apple che non è certo il più recente dell'azienda ma è comunque un processore piuttosto potente, paragonabile a quello che si trova sugli smartphone di fascia alta di qualche anno fa. Su iPad 10.2 viene associato a 3 GB di RAM.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite viene fornito con il SOC Exynos 9611 che, a pari dell'A10 di Apple, è un processore decente. In genere abbiamo riscontrato che i chipset Apple offrono migliori prestazioni di quelle degli Exynos di Samsung. Tuttavia, la RAM da 4 GB da al Samsung un leggero vantaggio, rispetto ad iPad.

(Image credit: Future)

Sul piano del software, iPad 10.2 viene messo in commercio con installato iPadOS , una versione di iOS 13 a cui sono state fatte alcune modifiche per ottimizzarlo al meglio per i tablet. Alcune di queste modifiche, tuttavia, sono adatte per far funzionare il tablet come un pseudo-pc, pertanto alcuni utenti potrebbero non trovarle particolarmente utili.

D'altra parte, Samsung Galaxy Tab S6 Lite arriva con installato Android 10 personalizzato con la One UI di Samsung. Android non è ancora stato ottimizzato perfettamente sui tablet e One UI potrebbe non piacere a tutti, ma chi proviene da un recente smartphone Samsung lo troverà piuttosto familiare.

Alcuni utenti appassionati di tecnologia adorano i dispositivi Android, mentre altri trovano più pratico l’utilizzo di iOS e del suo ecosistema, questa differenza è sufficiente per influenzare le persone all’acquisto di un determinato prodotto, anche a scapito di hardware peggiore o più costoso.

Portabilità

Scegliere tra Samsung Galaxy Tab S6 Lite o iPad 10.2 potrebbe comunque essere piuttosto semplice. Quale telefono utilizzate? Se si tratta di un dispositivo iPhone o Android, probabilmente avrete già deciso di aderire allo stesso ecosistema.

iPad 10.2 ha uno schermo a (di poco) piú alta risoluzione e un processore migliore, quindi se questi sono fattori importanti per voi vale la pena percorrere questa strada. D'altro canto Samsung Galaxy Tab S6 Lite ha una fotocamera frontale a risoluzione più elevata, un prezzo più economico e più RAM a bordo. Il nostro consiglio è quella di aspettare che ci siano più prove e test sul nuovo tablet di Samsung per decidere successivamente cosa può fare meglio a caso vostro.

Se avete bisogno di un tablet nell’immediato, crediamo comunque che entrambi i modelli sappiano svolgere alla perfezione quello per cui sono stati progettati e difficilmente rimarrete delusi da una delle due scelte. Generalmente i prodotti Apple sono più costosi ma meglio supportati nel tempo, dove un prodotto Android ottiene spesso un supporto limitato a circa due anni in cambio peró di un risparmio, a volte anche notevole, sul prezzo di acquisto. A voi la scelta.