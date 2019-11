Samsung Galaxy, sconti e offerte per i 10 anni

Samsung festeggia la serie Galaxy che compie proprio oggi i dieci anni di vita con una iniziativa da non perdere. La notte del 10 ottobre, dalle 22 all'una del mattino, successivo saranno infatti messi in vendita a prezzi inferiori fino al 50% i migliori prodotti della famiglia Galaxy.

Samsung non si sbilancia su quali prodotti verranno messi in vendita e comunica solo che ogni 10 minuti verrà inserito un nuovo dispositivo e che l'offerta durerà fino ad esaurimento delle scorte. Siccome non sappiamo quanti dispositivi saranno disponibili, il consiglio è quello di collegarsi alle 22 e di cliccare non appena verrà offerto il modello che cerchiamo.

Solo sul Samsung Shop

Attenzione però che l'’offerta sarà valida solo online sul Samsung Shop e solo dalle 22 del 10 ottobre.

E comunque con ogni probabilità non saranno messi in vendita solo smartphone e auricolari della linea Galaxy, visto che la stessa Samsung in un suo comunicato stampa ci fa sapere che "Sia che si cerchi uno smartphone top di gamma dotato di un set di fotocamere professionali dalle funzioni intelligenti, o una tecnologia compatta dal design accattivante, che dia le emozioni di un concerto dal vivo, o ancora un coach digitale che guidi verso il raggiungimento del proprio benessere e dei propri traguardi fisici, durante i festeggiamenti per il decimo Anniversario di Galaxy sarà possibile trovare tanti prodotti adatti a tutte le esigenze, per una vita sempre più smart!"

Ma anche se non riuscite ad approfittare di questa occasione non disperate, tra poco più di un mese arriva il Black Friday e lì ci saranno offerte per tutte le tasche e tutte le esigenze!