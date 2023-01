Samsung Galaxy S23 Ultra: ci mancava solo il video

Ormai è come se avessimo già la nuova serie di smartphone Samsung tra le nostre mani. I leak riguardanti i modelli che definiranno la linea Galaxy S23 sono talmente numerosi che non è rimasto nulla da scoprire. Per ultimo, ma non per ordine di importanza, è recentemente comparso su Twitter, a seguito del post di @sondesix, un video che mostra un Galaxy S23 Ultra di colore verde e una clip della fotocamera dello smartphone in azione. Il video, a quanto si sa, è stato girato in un negozio in Nicaragua.

Le immagini con protagonista il successore di Samsung Galaxy S22 Ultra sembrerebbero confermare quanto le rivelazioni degli ultimi mesi hanno dichiarato in merito a design e specifiche. Ma non finisce qui: al video si sommano le foto del nuovo Galaxy Ultra nelle tonalità nero, crema (bianco) e lavanda (viola), come già rivelato dalle ultime fughe di notizie in merito.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Ormai a Samsung è rimasto ben poco da svelare durante l’imminente evento di lancio, Galaxy Unpacked, che si svolgerà in data 1° febbraio. Probabilmente, la caratteristica più importante rimasta, per la quale è necessaria una conferma da parte dell’azienda coreana, è il prezzo.

I leak sono una delle forze trainanti di questo settore, generano aspettative e mantengono alta l’attenzione del pubblico verso i nuovi prodotti e, come è normale che sia, già si parla di Google Pixel 8 e iPhone 15. Tuttavia, la tempesta di indiscrezioni che ha colpito la serie Galaxy S23 è fuori dall’ordinario e non sempre è facile impedire ai collaboratori esterni, come i produttori delle singole componenti, di lasciarsi “scappare” qualcosa.