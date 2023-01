Samsung Galaxy S23 potrebbe essere lo smartphone più resistente mai visto

I migliori smartphone di fascia alta sono costosi e, in genere, più fragili di altri modelli. Ma la serie Samsung Galaxy S23 sembra destinata a risolvere questo problema: i nuovi smartphone Samsung saranno infatti i primi a utilizzare il Gorilla Glass Victus 2, l'ultimo vetro protettivo super-resistente di Corning.

Sebbene la tecnologia sia stata rivelata alla fine dello scorso anno, l'azienda ha ora confermato che "i prossimi smartphone Samsung Galaxy" saranno i primi a utilizzarlo. Anche se la serie Samsung Galaxy S23 non viene menzionata nello specifico, i telefoni usciranno il 1° febbraio, quindi non c'è altro a cui Corning può riferirsi.

La dicitura suggerisce anche - ma non conferma - che tutti e tre i modelli in arrivo utilizzeranno Gorilla Glass Victus 2, quindi è probabile che sia presente sull'S23, sul Galaxy S23 Plus e sul Samsung Galaxy S23 Ultra.

Questa nuova generazione di Gorilla Glass è stata progettata per offrire una migliore protezione contro le cadute su superfici grezze come il cemento e una resistenza ai graffi pari a quella del Gorilla Glass Victus originale.

Il Gorilla Glass Victus 2 è stato progettato anche in un'ottica di sostenibilità, in quanto contiene in media il 22% di materiale riciclato pre-consumo. Ma la cosa più rassicurante del Victus 2 è semplicemente che ha maggiori probabilità di sopravvivere a una caduta sul cemento, che secondo Corning è il materiale ingegneristico più diffuso al mondo.

Il successore del Sony Xperia 1 IV potrebbe utilizzare il Gorilla Victus 2 (Image credit: Future)

Il primo di molti

Non dovrete aspettare molto per vedere il primo telefono con Gorilla Glass Victus 2, dato che la serie Samsung Galaxy S23 verrà annunciata il 1° febbraio e, secondo quanto riferito, verrà messa in vendita a partire dal 17 febbraio. Ma probabilmente questi saranno solo i primi di molti telefoni che utilizzeranno Victus 2.

A parte gli iPhone, che utilizzano la tecnologia Ceramic Shield (anch'essa prodotta da Corning), quasi tutti i telefoni di fascia alta includono un Gorilla Glass di qualche tipo.

Con il Gorilla Glass Victus 2 ora disponibile, ci aspettiamo che sia il vetro di copertura scelto per la maggior parte dei telefoni di fascia alta quest'anno. Considerando il passato, è probabile che questo includa il Sony Xperia 1 V, il Samsung Galaxy Z Fold 5, il Samsung Galaxy Z Flip 5 e altri.

L'OnePlus 11 e lo Xiaomi 13 presumibilmente non lo utilizzeranno perché sono già usciti in Cina, ma i loro successori e lo Xiaomi 13 Ultra potrebbero farlo.