Samsung Galaxy S23, le prestazioni della fotocamera saranno migliorate del 25%

La data di uscita di Samsung Galaxy S23 si avvicina sempre di più, e le indiscrezioni continuano ad aumentare: secondo il leaker Ice Universe (Si apre in una nuova scheda), la fotocamera di nuovi smartphone Samsung riceverà un incremento delle prestazioni del 25%.

In particolare, si parla delle prestazioni video di Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra. A quanto pare, potranno registrare video in 8K e 30fps, con un miglioramento del 25% rispetto ai 24fps della serie Galaxy S22.

Questa novità permetterebbe di ridurre la sfocatura durante l'azione in movimento e l'instabilità tipiche dei video girati a 24fps. L'opzione di registrare video a 30fps sarà senz'altro un'aggiunta gradita sia per l'utente medio che per progetti creativi più professionali.

Secondo la fonte, il processore Snapdragon 8 Gen 2 sarà il componente che supporterà questa nuova funzione per tutti gli smartphone Galaxy rilasciati sul mercato globale.