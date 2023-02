Samsung Galaxy S23 ha una funzione segreta dedicata al gaming

Mancano pochi giorni alla disponibilità ufficiale di Galaxy S23 che, in data 17 febbraio 2023, chiuderà il periodo delle prevendite. Gli smartphone Samsung di nuova generazione offrono ottime prestazioni sotto ogni punto di vista, fotocamere incluse, e l’autonomia è uno dei punti di forza di Galaxy S23 Ultra.

L’intera serie monta il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, rinomato appunto per le sue prestazioni ed è uno dei migliori processori disponibili per gli smartphone Android in generale, se non il migliore in assoluto. Dunque, è evidente come S23 sia un dispositivo adatto al gaming mobile e capace di gestire applicazioni con elevate richieste hardware.



Tuttavia, le specialità di S23 non si fermano alle sole componenti, ma valorizzano l’esperienza dell’utente anche dal punto di vista software. Individuata dal canale YouTube NL Tech nelle impostazioni di Game Booster, la nuova funzione Pause USB Power Delivery consente di alimentare il telefono senza ricaricarlo. In breve, lo smartphone può escludere la ricarica della batteria per fornire energia direttamente al processore, avviando in diverso processo di alimentazione.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

La funzione appena citata aiuta anche a ridurre il surriscaldamento durante le sessioni di gioco prolungate: Galaxy S23 non dovrà fornire contemporaneamente energia al processore e alla batteria, ma potrà concentrarsi esclusivamente sul primo.

È interessante notare che, grazie a Pause USB Power Delivery, aumenteranno anche le prestazioni della CPU e Samsung sembrerebbe intenzionata ad introdurre questa meccanica anche nei prodotti meno recenti, come Galaxy S22 e non solo.

L’unica pecca di questo sistema, se così la si può definire, è che il dispositivo non potrà ricaricare la batteria se questa modalità è attiva e bisognerà giocare connessi all’alimentazione.