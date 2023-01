Samsung Galaxy S23, "forse" non costerà più del modello precedente

Samsung Galaxy S22 Plus lineup

Solo due settimane ci separano ormai dall'attesa serie top di gamma Galaxy S23 di Samsung, che annualmente rinnova la sua offerta smartphone Android di fascia alta, e le recenti indiscrezioni sembrano poterci già fornire un'idea su cosa aspettarci dal prezzo di vendita finale.

Secondo le informazioni trapelate da Verizon, le varianti Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra saranno vendute rispettivamente ai prezzi di 799,99, 999,99 e 1.199,99 dollari negli Stati Uniti. Le cifre sarebbero in questo modo identiche a quelle di lancio dei Galaxy S22.

L'esattezza delle cifre emerse potrà ovviamente essere confermata soltanto in concomitanza dell'evento Samsung Unpacked 2023, che si terrà l'1 febbraio alle 19:00 ora Italiana. L'indiscrezione è tuttavia comunque positiva, alla luce dei rincari che nell'ultimo periodo ha colpito praticamente tutto il settore dell'elettronica.

È anche una buona notizia per tutti i clienti Samsung che, in previsione di acquistare gli smartphone Galaxy di nuova generazione, erano preoccupati dai precedenti rumor riguardo un possibile aumento dei prezzi della nuova gamma Samsung.

Rimane ovviamente ancora da vedere di quanto questo varierà, una volta che i Galaxy S23 saranno disponibili anche da noi in Italia, dato che l'ultimo periodo ha segnato un rialzo delle cifre di vendita a causa dell'inflazione.

Samsung Galaxy S23, non solo prezzi

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Samsung / WinFuture)

Le informazioni non si fermano tuttavia ai soli prezzi, i documenti trapelati da Verizon sembrano anche confermare le precedenti indiscrezioni sulle caratteristiche e la data di uscita dei nuovi smartphone Samsung.

Stando a quanto riportato, tutte e tre le varianti del Galaxy S23 partiranno da 8 GB di RAM, mentre per quanto riguarda l'archiviazione il modello base potrà avere un massimo di 256 GB di memoria, i modelli S23 Plus e S23 Ultra potranno invece arrivare a 512 GB, con la variante più grande del Galaxy S23 Ultra che sarà disponibile anche in versione con 12 GB di RAM.

La data di lancio per tutti e tre i modelli sembra essere stata confermata da Verizon per il 17 febbraio e, solo negli Stati Uniti, i Galaxy S23 sono già pre-ordinabili nel sito di Samsung. Resta da vedere quale sarà la data di disponibilità per il nostro Paese.