Samsung Galaxy S23, anche stavolta niente fotocamera sotto al display

Le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy S23 riguardano la fotocamera frontale: sembra che neanche l'anno prossimo Samsung opterà per una soluzione sotto al display.

La notizia arriva da fonti interne alla catena di distribuzione in Corea del Sud (opens in new tab) (via Wccftech (opens in new tab)), e implica che gli smartphone della serie Galaxy S23 avranno ancora un foro nel display come i predecessori.

Le motivazioni non sono state chiarite, ma potrebbe essere perchè la qualità delle foto ne risentirebbe, oppure il prezzo degli smartphone crescerebbe troppo.

Una questione di selfie

L'unico dettaglio che ci sorprende rispetto questa indiscrezione è che c'è una fotocamera da 4MP inserita sotto al display di Galaxy Z Fold 3. Samsung sa esattamente come utilizzare questa tecnologia e ottenerne il meglio, anche se in effetti le foto e i video registrati con questo sensore hanno una risoluzione relativamente bassa.

Proprio per questo magari Samsung ha scelto di non sacrificare la qualità in cambio di uno smartphone più avanguardistico, con un display completamente privo di fori o notch.

Solo qualche giorno fa avevamo sentito che Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus avrebbero una fotocamera frontale da 12MP, quindi riguardo questa specifica in particolare sarebbero in arrivo dei cambiamenti senz'altro graditi, nonostante Samsung voglia mantenere un approccio tradizionale.