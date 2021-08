Samsung Galaxy S22, novità in arrivo sulla fotocamera

Il Samsung Galaxy S22 arriverà probabilmente a gennaio o febbraio 2022, ma una delle caratteristiche principali potrebbe essere svelata molto prima, addirittura il prossimo settembre, secondo un noto leaker.

Stiamo parlando di Ice Universe, che su Twitter ha scritto un post in cui parla di un sensore RGBW da 50 MP e 200 MP in arrivo a settembre. Sembra che il riferimento sia Samsung, e che tale sensore sarà installato in uno dei suoi prossimi smartphone.

Sept.200MP、50MP RGBW,coming soonAugust 1, 2021 See more

Per darvi un po' di contesto, Samsung svela spesso i sensori fotocamera per i propri smartphone indipendentemente dal modello in cui verranno installati. Proprio in questo modo, abbiamo saputo delle fotocamere da 108 MP in uso sugli smartphone Ultra, nonché un altro sensore da 50 MP lanciato di recente e dalle dimensioni alquanto ridotte.

Questa tecnologia ISOCELL (è il nome dei sensori Samsung) viene utilizzata principalmente da altre aziende, ma è possibile che vedremo il sensore RGBW da 50

MP, e forse anche quello da 200 MP, nella serie Galaxy S22.

Non ci sono garanzie, in particolare per la versione da 200 MP, che difficilmente sarà installata sul modello S22, standard, ma magari sarà presente sulla versione Ultra, pertanto vi consigliamo come sempre di prendere queste notizie con la dovuta cautela.