Samsung Galaxy S22 e Galaxy Tab S8, un leak svela la data di lancio

Stando a un nuovo leak Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8 faranno il loro esordio il prossimo 9 febbraio.

La fonte è il noto leaker Ice Universe, che in un post pubblicato su Weibo ha indicato una data di lancio molto precisa per i nuovi prodotti Samsung.

Ice Universe dichiara di esserne sicuro al 100%, tanto da aver specificato persino l'orario della presentazione che dovrebbe avvenire alle ore 16 di mercoledì 9 febbraio.

Anche se non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung, il leaker si è fatto conoscere per l'attendibilità dei suoi leak e sembra essere convinto di quanto afferma, motivo per cui pensiamo possa trattarsi di una data attendibile.

La voce confermerebbe alcuni rumor circolati in precedenza, anche se altre voci puntano a un lancio leggermente anticipato in data 8 febbraio. Del resto potrebbe trattarsi di stime fatte da fonti che risiedono in aree geografiche differenti, quindi basate su fusi orari diversi.

In ogni caso siamo ormai certi che gli smartphone della gamma Galaxy S22 e i Tablet Galaxy Tab S8 stiano per arrivare; ora non rimane che attendere la seconda settimana di febbraio.

