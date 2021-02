Samsung Galaxy S22: data di uscita, prezzo, specifiche

The Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 , Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra hanno appena raggiunto gli scaffali dei negozi (o forse sarebbe meglio dire i magazzini, considerata la pandemia da Covid-19), ma stiamo già riflettendo su cosa l’azienda potrebbe migliorare della serie Samsung Galaxy S22.

Non sappiamo ancora molto sulla gamma Samsung Galaxy S22 e probabilmente sentiremo parlare prima del Galaxy Note 21 , Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 .

Detto questo, aggiorneremo l’articolo con tutte le notizie e le indiscrezioni sui Galaxy S22: data di uscita, prezzo, specifiche e molto altro ancora.

Per ora, abbiamo stilato una piccola lista dei desideri sui miglioramenti che il colosso coreano dovrebbe implementare sui futuri Galaxy S22.

Dritti al punto

Cosa sono? I successori della gamma Galaxy S21

I successori della gamma Galaxy S21 Quando usciranno? Probabilmente all'inizio del 2022, forse a gennaio

Probabilmente all'inizio del 2022, forse a gennaio Quanto costeranno? Almeno 800 euro

Disponibilità e prezzo

(Image credit: TechRadar)

Si sa ancora poco sulla data di uscita dei Samsung Galaxy S22, ma è plausibile che l’azienda anticipi il lancio dei nuovi modelli a metà gennaio, come avvenuto per i Galaxy S21.

Ciò significa che vedremo la serie Samsung Galaxy S22 a gennaio 2022? Non lo sappiamo; l’azienda potrebbe decidere di presentare i dispositivi a febbraio o marzo come accaduto per i Galaxy S20 .

Nessuno conosce i piani di Samsung, ma forniremo maggiori dettagli appena possibile. Discorso simile anche per i prezzi, ma riteniamo che saranno simili a quelli dell'attuale gamma: Samsung Galaxy S21 ha un prezzo di partenza di 879 euro, S21 Plus di 1.079 euro, mentre S21 Ultra di 1.279 euro.

Notizie e indiscrezioni

Si sa poco o nulla sulla scheda tecnica dei Samsung Galaxy S22, tuttavia possiamo formulare delle ipotesi sulla base di alcune voci ;

ad esempio, pare che Samsung stia lavorando sul processore Exynos 9855 che dovrebbe essere pronto per il 2022. Samsung ha anche confermato che non includerà il caricabatteria nella confezione dei futuri smartphone , quindi dovrete acquistarne uno separatamente, se non l’avete già.

Le nostre aspettative

In attesa dei primi rumor sui Samsung Galaxy S22, abbiamo stilato una breve guida sui miglioramenti che l’azienda dovrebbe apportare sui futuri top di gamma.

1. Reinserire lo slot microSD

Il colosso coreano offre da sempre uno slot microSD, tuttavia l’azienda lo ha rimosso nella gamma Galaxy S21, quindi occorre riflettere bene su quale modello acquistare.

Avete acquistato il Samsung Galaxy S21 Ultra da 128 GB? Purtroppo, lo spazio di archiviazione dello smartphone non aumenterà. Anche altri marchi, come Apple, hanno rimosso il lettore di schede microSD, ma speriamo che Samsung torni sui suoi passi.

2. Offrire migliori opzioni di archiviazione

Samsung Galaxy S21 (Image credit: TechRadar)

Se l’azienda decidesse di non reinserire lo slot microSD, la gamma Galaxy S22 dovrà offrire quante più opzioni di archiviazione possibili: 128, 256, 512 e 1.024 GB.

Samsung Galaxy S21, ad esempio, è disponibile solo nei formati da 128 e 256 GB (sullo store Samsung, c’è una variante da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, ma non è disponibile in Italia). Se volete più spazio, dovrete optare per il Galaxy S21 Ultra.

3. Ridurre ulteriormente il prezzo

I prezzi ufficiali della gamma Samsung Galaxy S21 sono inferiori a quelli della serie S20, il che è ammirevole, ma vorremmo che quelli dei Galaxy S22 diminuissero ulteriormente.

Siamo consci che sia una richiesta non indifferente. Samsung Galaxy S21 Ultra è un prodotto all’avanguardia ed è improbabile che la società riesca ad abbassarne ulteriormente il prezzo .

Detto questo, l’azienda ha effettuato dei tagli rispetto alla serie Galaxy S20, per cui vorremmo che diminuisse ulteriormente il costo dei Galaxy S22 e S22 Plus.

4. Modello base e Plus più interessanti

Samsung Galaxy S21 Plus (Image credit: Future)

Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus sono dei top di gamma, ma non offrono nulla di innovativo; abbiamo assegnato a ciascuno di loro quattro stelle, mentre ne abbiamo assegnato quattro e mezzo per il Galaxy S21 Ultra.

Non abbiamo un’idea precisa, ma vorremmo che l'azienda rendesse i suddetti più interessanti, unici; se supportassero la S Pen sarebbe un discreto passo in avanti.

Se confrontati con i predecessori, Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus lasciano un po’ a desiderare, quindi l’azienda dovrà trovare un modo per valorizzarli.

5. Pannello posteriore in vetro

È un dettaglio, ma Galaxy S21 non ha un retro in vetro, bensì in Glasstic (plastica lucida).

Sia Galaxy S21 Plus che Galaxy S21 Ultra hanno un pannello posteriore in vetro e ci piacerebbe che l'azienda optasse per quel materiale su ogni modello della serie Galaxy S22, considerati i prezzi.

6. Un migliore supporto della stilo sull'Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra supporta la S Pen e la S Pen Pro (Image credit: Samsung)

Non è più necessario acquistare uno smartphone Galaxy Note per usare una stilo Samsung; Galaxy S21 Ultra supporta la S Pen e la S Pen Pro. L’uso della stilo si è rivelato utile, tuttavia le funzioni disponibili sono limitate rispetto a quelle offerte dalla gamma Galaxy Note; occorre acquistare la S Pen Pro per un’esperienza completa. Desideriamo che la serie Galaxy S22 implementi tutte le funzionalità della gamma Galaxy Note senza sovrapprezzi.