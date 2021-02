Samsung Galaxy s21 Ultra ha il migliore display al mondo per le foto

Ogni volta che Samsung lancia un nuovo top di gamma afferma di avere tra le mani il miglior display per smartphone in assoluto. Ovviamente Galaxy S21 Ultra non fa eccezione, e si è già accaparrato il primo posto nella classifica DxoMark Display.

Samsung Galaxy S21 Ultra nella variante con processore Exynos ha ottenuto 91 punti nel test DxoMark Display, superando Samsung Galaxy Note 20 Ultra (Snapdragon) di appena un punto. In terza posizione troviamo Note 20 Ultra nella variante Exynos e OnePlus 8T (89) seguito da Apple iPhone 12 Pro Max (88).

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy S21 Ultra ha ottenuto 4 punti in più rispetto al precedente S20 Ultra (Exynos). In termini di leggibilità, S21 Ultra ottenuto 74 punti come TCL 10 Pro. Per quanto riguarda i colori il punteggio di 82 pone S21 Ultra 6 punti dietro a OnePlus 8 Pro (88). Nella sezione video invece il top di gamma Samsung ha ottenuto 90 punti, un punto in meno rispetto a TCL 10 Pro.

Qui sotto trovatele specifiche del display di S21 Ultra.

S21 Ultra Display 6.8" QHD+ AMOLED 2x screen 1440 x 3200 pixels resolution 120Hz refresh rate Corning Gorilla Glass Victus (protezione schermo) 89.8% screen-to-body ratio 20:9 aspect ratio, ~515 ppi

Per quanto riguarda le immagini in movimento, Galaxy S21 Ultra ha totalizzato 77 punti contro gli 87 del migliore nella categoria, ovvero Huawei P40 Pro. Il Touch ha ottenuto un punteggio di soli 55 punti, quasi 30 in meno rispetto a OnePlus 8 Pro (83).

DxoMark afferma che il touch di S21 Ultra non è accurato quando si zooma con le dita, aggiungendo che alcuni dei problemi riscontrati svaniscono utilizzando la S Pen.

Per quanto riguarda gli artefatti, iS21 Ultra ha totalizzato 78 punti, 6 in meno di OnePlus 8 Pro (84). La fotocamera frontale punch hole posta al centro del display è stata indicata come possibile elemento di disturbo durante il gaming.

I tester hanno riscontrato anche qualche problema di flickering. Per quanto riguarda gli input involontari, il dispositivo si è comportato bene in modalità ritratto, mentre ha manifestato qualche problema in modalità panorama. Infine sono stati rilevati frame errati nelle registrazioni a 24fps, che tuttavia diventano meno visibili a 30fps o 60fps.

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Facendo una summa dei punteggi, in termini di qualità del display, colori, leggibilità video e movimento, S21 Ultra se l'è cavata molto bene a differenza che con il touch. Nel complesso si tratta di un dispositivo ideale per visualizzare fotografie e contenuti video grazie all'elevato dettaglio del display, ma che non si presta particolarmente per il gaming, dove la reattività del touchscreen è fondamentale.

S21 ultra è predisposto alla visualizzazione di video HDR10 grazie all'elevata luminosità del display, è sempre molto fluido e gestisce bene i frame drop. Tra i lati negativi troviamo lo zoom impreciso e il touch, oltre a una saturazione eccessiva dei colori.

Questi giudizi confermano quanto detto nella nostra recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra, nella quale abbiamo esaltato i colori vibranti, la nitidezza e la luminosità, oltre a sottolineare la poca precisione del touch e i frequenti episodi di input involontari causati dal display curvo.