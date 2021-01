Samsung Galaxy S21: nella confezione troveremo ben poco oltre al telefono

The Samsung Galaxy S20 Plus

É stato detto più volte che non ci sarà l'adattatore per la ricarica nella confezione di vendita di Samsung Galaxy S21, e ora le voci di corridoio sembrano confermate. É trapelato infatti del materiale pubblicitario che mostra cosa troveremo nella scatola di Galaxy S21.

Se queste immagini (condivise da WinFuture) sono vere, nella confezione d'acquisto troveremo ben poco oltre al cellulare: un piccolo manuale di istruzioni, un cavo USB-C e l'accessorio per aprire il vassoio della scheda SIM. E nient'altro.

Questo significa che non saranno incluse neanche le cuffiette, a conferma di quanto si è rumoreggiato nei mesi scorsi.

What's (not) in the box. #GalaxyS21 #GalaxyS21Ultra aka no charger makes the packaging much smaller.https://t.co/B4tL980QqGJanuary 12, 2021

Naturalmente queste immagini non confermano niente, anche se hanno tutta l'aria di essere ufficiali e, quindi, affidabili. L'autore della notizia tra l'altro è Roland Quandt, un leaker generalmente molto affidabile.

Tutto ciò, considerando inoltre tutte le indiscrezioni dei mesi scorsi, sembra indicare che con ogni probabilità non troveremo nè cuffiette nè adattatore nella confezione di Galaxy S21.

Apple è stata la prima azienda a prendere questa decisione con la serie iPhone 12, sia per risparmiare che per aiutare la salvaguardia dell'ambiente. Questa scelta non dovrebbe avere grosse ripercussioni sulla maggior parte degli utenti, in quanto ormai praticamente tutti a casa abbiamo un discreto numero di adattatori e auricolari acquistati insieme a vecchi telefoni o altri dispositivi.

Senza considerare inoltre che nella maggioranza dei casi le cuffie e gli auricolari che abbiamo già a casa sono decisamente meglio di quelli dati in dotazione con un nuovo telefono, che di solito infatti non vengono utilizzati.

Non sapremo niente di tutto ciò in via ufficiale fino a domani pomeriggio, quando Samsung svelerà la nuova serie Galaxy S21.