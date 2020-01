Samsung Galaxy S20 Ultra potrebbe essere in acciaio come iPhone 11

The iPhone 11 Pro Max had a stainless steel frame

La maggior parte degli smartphone ha una cornice in alluminio o plastica, inserita di solito tra uno schermo di vetro e il retro del dispositivo, ma sembra che il Samsung Galaxy S20 Ultra potrà contare su avere un materiale più raffinato..

Questo secondo il leaker Max Weinbach che, in un tweet molto semplice , ha detto "Galaxy S20 Ultra. Acciaio inossidabile", suggerendo che il prossimo smartphone avrà una cornice in acciaio inossidabile invece dell'alluminio come il predecessore.

Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel.January 22, 2020

Non è abbastanza chiaro dove Weinbach abbia ottenuto le informazioni, quindi prendetele con un pizzico di sale, ma è uno dei tanti leaker che pubblicano freneticamente informazioni sul Samsung Galaxy S20 in vista del suo annuncio.

L'acciaio inossidabile non è un materiale utilizzato spesso per la costruzione degli smartphone, in quanto può rivelarsi piuttosto costoso e pesante. Alcuni dei pochi smartphone che ne traggono beneficio sono l'iPhone X, l' iPhone XS Max e l' iPhone 11 Pro Max , tre dispositivi che sono - avete indovinato - sia costosi che pesanti.

Più resistente e più bello da tenere

Il risultato è che i dispositivi sono più resistenti, e per alcuni risultano più piacevoli da maneggiare, per quanto sia senz’altro una questione di gusti personali.

Alcuni dispositivi non necessariamente targati Apple usano questo materiale, come il Nokia 8 Sirocco del 2018, ma in generale l'alluminio ha dimostrato di essere la scelta più popolare negli smartphone di fascia alta.

Samsung la notizia dovesse essere confermata, con il Samsung Galaxy S20 Ultra realizzato in acciaio, allora sgnificherebbe l'azienda sta davvero facendo di tutto per creare il dispositivo migliore possibile, indipendentemente dal prezzo che ne deriva.

Lo scopriremo sicuramente l'11 febbraio, quando Samsung terrà un evento in cui ci aspettiamo possa essere lanciato il Galaxy S20 (con forse più prodotti come Galaxy Fold 2 e Galaxy Buds Plus). Continuate a seguire TechRadar per tutte le informazioni sui primi prodotti mobile di Samsung del 2020.

Via 9to5Google