Samsung Galaxy S20, le vendite partono peggio del previsto

Le vendite di Samsung Galaxy S20 sono al di sotto delle attese e sembra che questa nuova gamma stia riscuotendo molto meno successo del predecessore, Galaxy S10.

La serie Galaxy S20 è già disponibile in Corea del Sud e, secondo il Korean Herald , ha venduto il 50% in meno di unità nel giorno di apertura rispetto al Galaxy S10, nel 2019.

Samsung ha venduto 70.800 unità Galaxy S20 in Corea il 27 febbraio, mentre la serie Galaxy S10 era arrivata a 140.000 il primo giorno. Il Galaxy Note 10 aveva raggiunto addirittura 220.000 vendite al day one.

Detto questo, non è totalmente colpa del nuovo dispositivo, con fonti del settore che sostengono che la diffusione del coronavirus stia giocando un ruolo importante nelle vendite. La notizia di vendite inferiori rispetto alla serie Galaxy S10 non arriva comunque del tutto inaspettata.

Non abbiamo dati di vendita specifici per Samsung Galaxy S20 Ultra di fascia alta (e iper-costoso), quindi non è chiaro se le cifre si riferiscano solo a S20 o anche a Ultra e S20 Plus.

Galaxy S20 è solo meno popolare

Stiamo monitorando Samsung Galaxy S20 da mesi e abbiamo visto meno interesse da parte dei consumatori fino al suo annuncio l'11 febbraio 2020, rispetto al Galaxy S10 nel 2019.

Stando ai dati di Google Trends, il picco di interesse al momento del lancio del Galaxy S20 era circa la metà dell'interesse per il Galaxy S10.

(Image credit: TechRadar)

Questa è una grande differenza tra le due generazioni ma non è del tutto inaspettata. L'uscita di nuovi smartphone tende a seguire una cadenza tick-tock, con un anno 'tick' che di solito consegna un nuovo modello con funzionalità rivoluzionarie, seguito da un anno 'tock' in cui riceve aggiornamenti più incrementali rispetto alla versione precedente.

Il Galaxy S10 è stato un anno 'tick' per Samsung, in quanto sembrava riavviare la sua linea di punta con un trio di dispositivi (i modelli S10e, S10 e S10 Plus), oltre a una quarta offerta bonus, il Galaxy S10 5G.

Ciò significa che il 2020 è un anno da "tock" per il marchio. La serie Samsung Galaxy S20 affina la scheda tecnica della gamma S10 ma non fornisce alcun exploit rispetto ai predecessori.

Detto questo, è presto per giungere a conclusioni, considerando che la gamma Galaxy S20 non è ancora disponibile a livello mondiale. S20, S20 Plus e S20 Ultra saranno in vendita in Europa a partire dal 13 marzo.

Fonte: PocketNow