Samsung Galaxy S11e potrebbe avere una batteria più di grande

La serie Galaxy S11 della Samsung potrebbe vantare batterie più grandi di quelle che inizialmente ci si poteva aspettare, secondo alcune indiscrezioni.

La batteria del Galaxy S11e è stata oggetto di un leak su un sito web Coreano - individuato da GalaxyClub - che include una foto della batteria dello smartphone.

Nella foto si vede che la batteria riporta la capacità di 3,730 mAh. Se ciò dovesse rivelarsi vero, lo smartphone verrà molto probabilmente commercializzato con una batteria da 3,800 mAh (spesso le aziende arrotondano per eccesso), che è considerevolmente più grande della batteria da 3,100 mAh del Galaxy S10e.

La nostra selezione dei migliori smartphone Samsung

Pronti per il Samsung Galaxy S11?

Tutti gli sconti e le offerte del Black Friday 2019

Attualmente, non c'è nessuna reale prova a testimoniare quanto grande sarà la batteria del Galaxy S11 o del Galaxy S11 Plus, ma se Samsung opterà per un miglioramento del Galaxy S10e, ciò potrebbe significare che anche un upgrade alla batteria sia in arrivo.

Un'altra teoria che potrebbe confermare questo miglioramento della batteria è che questo modello sarà compatibile con la connettività 5G, che è un fattore chiave nel consumo della batteria.

Avrebbe appunto senso, quindi, che Samsung decidesse di aumentare la dimensione della batteria per compensare. Probabilmente quindi la versione standard (non 5G) non vedrà alcun incremento nella capienza della batteria.

Tutto quello che sappiamo sul MWC 2020

Via SamMobile