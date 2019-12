Samsung Galaxy S11: una pellicola salvaschermo svela cornici ridotte

The Samsung Galaxy S10, above, has bigger bezels than the S11 likely will

Il nuovo Samsung Galaxy S11 potrebbe essersi già mostrato in alcune immagini non ufficiali , ma adesso il suo design è apparso nell’immagine di una pellicola proteggi schermo in vetro temperato.

La pellicola è stato mostrata da @UniverseIce (un leaker attendibile) in un tweet dove sono state presentate la parte superiore e quella inferiore in due immagini distinte. A quanto pare, è presente una fotocamera incassata a obiettivo singolo nella parte superiore e centrale del display, esattamente come mostrato in precedenza.

Questa caratteristica contrasta con quanto visto nella gamma Samsung Galaxy S10 , dove l’obiettivo si trova nella parte superiore destra dello schermo, tuttavia è in linea con la gamma Samsung Galaxy Note 10 .

Le immagini condivise mostrano poco spazio intorno allo schermo. In alto e sui lati non c’è praticamente cornice, mentre sul bordo inferiore quest’ultima sembra essere di pochi millimetri, molto più ridotta rispetto al Galaxy S10.

Ciò è coerente con i leak precedenti, pertanto il design potrebbe essere proprio quello intuito, in particolar modo se consideriamo che un’azienda ha voluto investire nella realizzazione di questo proteggi schermo.

Naturalmente, è meglio prendere la notizia con le pinze, almeno fino alla presentazione ufficiale della serie Galaxy S11 da parte di Samsung, ma al momento non sembrano esserci smentite. In ogni caso, il design ufficiale e definitivo dovrebbe essere svelato a breve, dato che, probabilmente Samsung annuncerà il Galaxy S11 insieme alle varianti Plus e S11 per il 18 febbraio , secondo alcune fonti.

Inoltre, in quell’occasione scopriremo se Samsung ha davvero intenzione di dotare lo smartphone di cinque fotocamere posteriori, incluso una da 108 MP , come indicato da alcune voci di corridoio.