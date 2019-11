Il Samsung Galaxy S11e appare in immagini non ufficiali

Poche ore dopo la pubblicazione dell’immagine ad alta risoluzione del Samsung Galaxy S11, sono spuntate in rete immagini della sua versione lite, il Samsung Galaxy S11e, in arrivo il prossimo febbraio..

Vale la pena notare che i render, pubblicati da @OnLeaks e da Pricebaba , si basano sulle voci e sulle specifiche che circolano in questo momento, quindi non vanno considerati veri e propri scatti del Galaxy S11e.

Tuttavia le immagini dovrebbero darci un'idea dell’aspetto del Galaxy S11e, anche se il design non corrisponde esattamente a quello che stiamo vedendo qui. Come per il Galaxy S10e , questo telefono dovrebbe essere una variante più economica e meno ricca di funzionalità rispetto al top di gamma della serie Galaxy.

I telefoni Galaxy S11 arriveranno a febbraio, quindi manca poco per scoprire su cosa Samsung abbia lavorato negli ultimi mesi.

(Image credit: @OnLeaks / Pricebaba)

I rendering mostrano un display curvo che misura 6,2/6,3 pollici, con una fotocamera centrale posta nella parte superiore dello schermo (come nei render del Galaxy S11).

Sembra che ci sia un nuovo blocco a L da tre obiettivi (il numero dei megapixel non è ancora stato confermato) posizionato sul retro del Galaxy S11e, che ripropone lo stesso design scelto da Samsung per il fratello maggiore.

Secondo le fonti le dimensioni sono 151,7 mm x 69,1 mm x 7,9 mm (lo spessore non tiene conto del blocco posteriore); il Galaxy S11e è largo quanto il suo predecessore, ma è un po' più alto.

Ovviamente, c'è una porta USB-C ma manca il jack per le cuffie, mentre il sensore di impronte digitali sembra essere integrato sotto il display. Vi terremo aggiornati sulle altre indiscrezioni che precederanno il lancio del Galaxy S11e.