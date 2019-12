Samsung Galaxy S11 potrebbe avere la migliore fotocamera zoom in assoluto

Ci sono grandi aspettative per la fotocamera di Samsung Galaxy S11 . Secondo alcune indiscrezioni, lo smartphone di punta della casa coreana dovrebbe equipaggiare una fotocamera principale da 108MP, decisamente più potente di quella da 12MP presente su Galaxy S10. Altre voci circolate di recente parlano anche di una nuova lente zoom che potrà contare su un sensore da ben 48MP.

Queste indiscrezioni sono trapelate grazie ad un post pubblicato sull’account Twitter del noto leaker cinese @UniverseIce . Il tweet suggerisce che i modelli S11, S11 Plus e persino il più economico S11e, saranno equipaggiati con una lente zoom da 48MP.

Si tratta di una risoluzione impressionante, ma non è finita qui; la lente dovrebbe infatti supportare uno zoom ottico 5x. Queste caratteristiche ne farebbero il miglior zoom ottico esistente nel settore smartphone, presente solo sui modelli Huawei P30 Pro e Xiaomi Mi Note 10.

Tuttavia, questi due smartphone, possiedono rispettivamente sensori da 8MP e 5MP abbinati ai loro teleobiettivi, niente a che fare con il sensore da 48MP che dovremmo vedere su Galaxy S11. La differenza di qualità tra le foto zoomate scattate dagli smartphone Huawei e Xiaomi e quelle che sarà possibile scattare con Galaxy S11 dovrebbe essere abissale.

Dato che molti smartphone hanno fotocamere zoom con sensori sotto i 12MP, i 48MP di Galaxy S11 porterebbero la competizione su tutt’altro livello. Se le voci di cui stiamo parlando si rivelassero vere, la fotocamera di Galaxy S11 potrebbe rivelarsi una delle migliori mai viste su uno smartphone.

Samsung will lead the high-pixel telephoto lens, and the telephoto cameras of the S11e, S11, and S11 + are not less than 48MP.December 19, 2019

Questo spiegherebbe la funzione Space Zoom

Lo scorso novembre vi abbiamo parlato di alcune indiscrezioni relative ad una funzione chiamata “ Space Zoom ” che dovrebbe essere disponibile su Galaxy S11. Si tratta di un software che consente alla fotocamera di zoomare su un soggetto senza perdere qualità e, come suggerisce il nome, potrebbe rivelarsi ideale per l’astrofotografia.

Anche se la funzione Space Zoom fosse in grado di rendere gli astri più visibili alla fotocamera del telefono, sia la lente che il sensore dovrebbero fare gli straordinari per ottenere uno scatto decente. Tuttavia, trattandosi di una lente zoom 5x con un sensore da 48MP, non dovrebbero esserci problemi.

Probabilmente, a breve Samsung potrebbe avere una funzione simile alla Moon mode di Huawei P30, o alla modalità “astrofotografia” di Google Pixel 4, che renderebbe possibile scattare fotografie non solo al cielo stellato o alla luna, ma anche ad altri corpi celesti.

Per saperne di più dovremo attendere il lancio dei modelli Galaxy S11, S11 Plus e S11e di Samsung previsto per Febbraio 2020. Tuttavia, dato l’elevato numero di notizie che stanno circolando in questi giorni, vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime novità relative ai telefoni di casa Samsung.

Via GSMArena