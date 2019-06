Samsung Galaxy Note 10: la serie potrebbe arrivare il 10 agosto, ma senza miglioramenti importanti

Gli ultimi Galaxy Note sono arrivati in agosto, ed era probabile che per Samsung Galaxy Note 10 sarebbe stato lo stesso, ma ora abbiamo un'idea della data esatta: una fonte indica il 10 agosto come data di uscita.

Questa data arriva da ETNews, ma si tratta di una notizia da prendere con le pinze. Ci sono voci contrastanti, e non è chiaro da dove arrivi l'informazione. Inoltre, si tratta di un sabato, quindi sembra una scelta un po' strana.

ETNews è un sito sud-coreano, quindi dipende dagli Stati per cui Samsung annuncerà l'uscita della serie Note 10. Può darsi che esca il 10 agosto in Corea del Sud, e il 9 agosto nel resto del mondo a causa del fuso orario. Il Galaxy Note 9 è uscito il 9 agosto l'anno scorso, quindi può essere che sarà così.

Leggi la nostra recensione completa di Galaxy S10 Plus

Guarda cosa ne pensiamo del Samsung Galaxy S10

Anche iPhone 11 arriverà verso la fine dell'anno

According to my source, the Note 10 Pro will only have 25w charging, not the 45w previously leaked. The A90 is getting the 45w charging previously written about.June 8, 2019

Secondo altre indiscrezioni provenienti da Max Weinbach (una fonte piuttosto affidabile), il Galaxy Note 10 Pro supporterà la ricarica da 25W. È sufficientemente veloce, ma più lenta rispetto a quanto suggerivano altre notizie (secondo altre voci precedenti, avrebbe supportato la ricarica da 45W).

Non sappiamo quale voce sia quella giusta, ma sarebbe deludente se Samsung non avesse deciso di migliorare la velocità di ricarica, dato che molti dispositivi rivali già offrono una velocità di ricarica superiore a 25W.

#Samsung - #GalaxyNote10 - Galaxy Note 10 case matches previously leaked design https://t.co/yOkRCycB1i pic.twitter.com/MfEeb3w3afJune 8, 2019

In più, sono trapelati i render che svelano il design di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro. Sono stati divulgati da SlashLeaks, e corrispondono a quelli dei render trapelati in precedenza. Mostrano una fotocamera frontale inserita in un foro sul display, cornici molto sottili e le fotocamere posteriori allineate in verticale (tre per il Note 10 e quattro per il Note 10 Pro).

Anche queste notizie sono da prendere con le pinze, soprattutto perchè potrebbero semplicemente fondarsi sulle indiscrezioni trapelate precedentemente, ma al momento non sembra ci siano fonti in disaccordo con queste aspettative del design.

Date un'occhiata ai migliori smartphone Samsung

Via Softpedia and PocketNow