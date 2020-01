Samsung Galaxy A81, il rendering di una custodia sembra confermare la S Pen

Non è un segreto che la rinascita di Samsung dello scorso anno in mercati come la Cina sia stata aiutata dalla serie Galaxy A. L’azienda ha adottato un approccio diverso concentrandosi, per questa gamma, non solo sui modelli premium ma anche su quelli di fascia media e più economici. La mossa ha dato ottimi frutti e quindi l'azienda quest'anno sta intensificando gli sforzi in questo senso. Recentemente, è trapelato su eBay un rendering di una presunta custodia del Galaxy A81.

Le immagini mostrano una configurazione quad-camera alloggiata in un modulo rettangolare nell'angolo in alto a sinistra del lato posteriore. Allo stesso tempo sembra improbabile che lo smartphone sia dotato di un sensore di impronte digitali montato sul retro in quanto sulla parte posteriore della custodia non vi è alcuno spazio per rilevarle.

L’indiscrezione proveniente da eBay sostiene che la custodia protettiva è per il Galaxy A81/M60, quindi entrambi i modelli potrebbero condividere lo stesso design con lo smartphone A81 che potrebbe probabilmente essere venduto con la dicitura M60 su alcuni mercati. Il Galaxy A81 è stato precedentemente individuato con il numero seriale SM-AN815F.

Si dice che il dispositivo sia dotato di una S Pen ed effettivamente è possibile notare nel rendering un ritaglio abbastanza largo sul bordo inferiore capace potenzialmente di ospitarla. Ad ogni caso si tratta di ipotesi dato che le immagini apparse su eBay non solo non sono ufficiali ma non mostrano neanche un alloggio “classico” per questo tipo di dispositivi. Non ci sono conferme, inoltre, riguardo all’indiscrezione che il Galaxy A81 possa essere dotato di 128 GB di memoria. Dovremo aspettare ulteriori dettagli per esserne sicuri.