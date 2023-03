Samsung Galaxy A, il prezzo dei modelli di fascia media è destinato a crescere

La linea Galaxy S23 si è inserita efficacemente nel mercato offrendo un’ottima gamma di prodotti, ma un nuovo leak sui prossimi smartphone Samsung ci fa dubitare della loro convenienza.

Questa volta, si tratta però degli smartphone economici: il Galaxy A14 5G è stato lanciato negli Stati Uniti all'inizio dell'anno a soli 200 dollari e a breve arriverà in Europa insieme al Galaxy A34 5G e al Galaxy A54 5G. Tuttavia, il leaker @_snoopytech_ è riuscito a scoprire i presunti prezzi europei di tutti e tre i modelli, e le notizie non sono così buone come speravamo.

Secondo quanto riportato, Galaxy A14 5G avrà un prezzo di 219 euro per la versione da 64 GB, mentre le varianti da 128 GB del Galaxy A34 5G e del Galaxy A54 5G avranno un prezzo rispettivamente di 419 e 519 euro.

Il costo di 219 euro per il Galaxy A14 5G è ancora, a nostro avviso, una cifra abbastanza ragionevole per uno smartphone di questo tipo. Certo, 219 euro sono un po' di più rispetto a 200 dollari, ma le aliquote IVA europee si traducono in genere in prezzi più alti.

Tuttavia, i prezzi comunicati per il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G non sembrano adeguati. A differenza del Galaxy A14 5G, nessuno dei due telefoni è attualmente disponibile, ma le affermazioni di @_snoopytech_ sui prezzi europei di entrambi i dispositivi - rispettivamente 419 e 519 euro - sono preoccupanti.

Anche in questo caso, le cifre non sembrano male sulla carta, ma Galaxy A54 5G ha un costo notevolmente più alto rispetto ai 459 euro del Samsung Galaxy A53 abilitato al 5G. Idem per il modello Galaxy A34 5G, dove i 419 superano nettamente i 379 euro del Galaxy A33 5G del 2022.

Naturalmente non è raro che i nuovi telefoni costino più dei loro predecessori, ma in questo caso né il Galaxy A34 5G né il Galaxy A54 5G sembrano ricevere abbastanza novità da giustificare i rispettivi aumenti. Si dice che il display leggermente più grande (e più fluido) sia l'aggiunta più importante per il primo, mentre il secondo avrà un chipset Exynos 1380 aggiornato.

Come al solito, vale la pena di prendere quest'ultima indiscrezione sui prezzi con un minimo di cautela: i prezzi della Serie Galaxy A sono notoriamente difficili da interpretare, data la disponibilità altalenante nei vari mercati, ma siamo certi che il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54 5G costeranno più dei loro predecessori.

In ogni caso, ci aspettiamo di conoscere presto i prezzi ufficiali. Le indiscrezioni indicano un evento di lancio per i nuovi dispositivi della serie Galaxy A il 15 marzo, quindi speriamo che Samsung ci sorprenda annunciando delle cifre più convenienti.