Samsung Display fa il pieno di novità: schermi pieghevoli a S, a scorrimento, e fotocamere sotto il pannello

Durante l'evento SID Display Week 2021, organizzato dalla Society for Information Display (SID) e che si terrà online fino al prossimo venerdì, Samsung ha presentato i suoi prodotti OLED di prossima generazione con lo slogan "Better life thru Samsung OLED". La SID Display Week è la più grande esposizione di display al mondo, quindi un evento fondamentale per l'azienda.

Tutti i prodotti mostrati da Samsung sono all'avanguardia e incentrati sull'elettronica di consumo. Tra questi troviamo anche uno schermo "pieghevole a S", che si dice potrebbe venire utilizzato per il prossimo smartphone pieghevole di Samsung.

I nuovi display Samsung al SID 2021

Tra i prodotti in esposizione sono stati presentati:

S-Foldable: un display mobile multi-pieghevole che arriva fino a 7,2 pollici di diagonale, ma con la possibilità di essere piegato due volte, sia verso l'interno che l'esterno, e che gli consente di venire montato su uno smartphone tradizionale (vedi foto in alto).

17-inch Foldable: un display pieghevole che raggiunge una diagonale massima di 17 pollici. Dotato di proporzioni 4:3, può venire ridimensionato in formato tablet, con la praticità di poter sempre contare su uno schermo più grande all'occorrenza.

Slidable: un display che può essere fatto scorrere orizzontalmente per espandere le dimensioni dello schermo, pratico per attività multitasking e per contenuti video. Offre un'area di visualizzazione aggiuntiva pur mantenendo il formato di uno smartphone tradizionale.

Under Panel Camera: una fotocamera frontale per dispositivi mobile alloggiata sotto il display che potrebbe consentire di eliminare, finalmente, i mai troppo amati notch.

Samsung Display coprirà una vasta gamma di formati

Il CEO di Samsung Display, JS Choi, ha affermato che l'obiettivo dell'azienda è quello di offrire ai clienti esperienze visive di alta qualità su tutti i dispositivi, il che è un passo fondamentale della crescita tecnologica, dato che a causa della pandemia gran parte del lavoro si svolge da remoto e non negli ambienti lavorativi tradizionali.

L'azienda, che ha intrapreso il percorso della tecnologia OLED nel 2007, rappresenta ora quasi un quarto del mercato dei display e oltre la metà del mercato degli smartphone.

“Samsung Display continuerà a sviluppare varie tecnologie auto-illuminanti tra cui OLED, QD e LED. Avrà un ruolo guida nella crescita del mercato fornendo soluzioni di visualizzazione in svariati formati, con pannelli di diagonali comprese tra 1 e 200 pollici", ha aggiunto Choi.

Il CEO ha affermato inoltre che Samsung sta cercando di innovare la tecnologia di visualizzazione per i pannelli dei veicoli elettrici.