Ryzen 7 4800HS, trapelato un benchmark di 3DMark

Come riporta TUM_APISAK su Twitter, è trapelato un benchmark di 3DMark in cui appare il processore Ryzen 7 4800HS. Non molto tempo fa, avevamo già visto in azione il modello 4800H , che ottenne un punteggio di 8350 punti, riuscendo a sopravanzare il Core i7 9700K di Intel.

Il 4800HS sembra essere lo stesso identico processore ma con una frequenza di clock superiore. Questo modello è riuscito a totalizzare 8730 punti, un risultato davvero buono se consideriamo che il TDP è di soli 35 W e che si tratta di una CPU non dedicata ai desktop.

Il processore è un 8 core / 16 thread con una frequenza base di 2,9 Ghz, che può spingersi fino ai 4,2 Ghz. La GPU Vega integrata è prodotta a 7 nanometri e vanta 512 stream processors.

AMD dovrebbe avere in catalogo anche processori più potenti, come il Ryzen 9 4900H e 4900HS. I due modelli infatti sono stati menzionati al CES 2020 all’interno di materiale dedicato al marketing di diverse aziende, ma AMD non ha voluto ancora presentarli ufficialmente. Detto ciò, le soluzioni Ryzen 4000 potrebbero dare filo da torcere ai rispettivi Core i5 e Core i7 di Intel.