RTX 4090 e 4080: sospetti sulle immagini svelate dai leak

L'evento GTC di Nvidia del 20 settembre è ormai alle porte, e le indiscrezioni sui nuovi modelli RTX 40 sembrano non fermarsi. Recentemente, sono state infatti pubblicate le immagini di una versione prodotta da terze parti, la ZOTAC RTX 4090 AMP Extreme.

Circa due settimane fa, un leak ha invece mostrato una foto di RTX 4080. Il sospetto, in un'epoca in cui la manipolazioni di immagini e sempre più accessibile, si è subito sollevato. Su Twitter, un utente ha immediatamente notato qualcosa di strano.

The font looks so weird lol this cant be realSeptember 1, 2022 See more

I sospetti si sono concentrati sul modo in cui è rappresentato il logo: il font dei numeri è diverso da quello utilizzato per le lettere. Si tratta di una questione di stile, la parte numerica sembra leggermente più sottile, come se le lettere fossero in grasseto e i numeri no.

Vero o falso?

Per quanto concerne il leak della scheda ZOTAC, è difficile pensare che qualcuno abbia rifatto il packaging solo per questo motivo. Gli indizi sembrerebbero puntare quindi in un'altra direzione.

Sia le immagini di RTX 4080, che di RTX 4090, mostrano gli stessi cambiamenti tra lo stile del font della parte numerica e quello delle lettere. SI potrebbe quindi pensare che la decisione faccia capo ad Nvidia e che l'azienda abbia deciso di modificare il design del logo, scostandosi così da quella della serie 3000.

Image 1 of 2 (Image credit: Wccftech ) Image 1 of 2 (Image credit: KittyYYuko/Twitter ) Image 1 of 2

Conclusioni

La quantità di leak recenti sulla serie 4000 fa ben sperare per l'evento del 20 settembre, data in cui Nvidia potrebbe finalemente annunciare l'uscita delle nuove schede, magari entro ottobre o inizio novembre.

Le curiosità è alta e le domande non mancano: le nuove schede saranno veramente così ingombranti; RTX 4090 avrà prestazioni del doppio superiori a RTX 3090?

Le indiscrezioni sono molte e, più si va avanti, più sembrano sfuggire di mano come spesso accade in questi casoi. Ora tocca a Nvidia.