Rivoluzione su Windows, arriva il supporto per iPhone

È successo qualcosa che non avremmo mai pensato di vedere accadere. Con l'ultimo aggiornamento dell'app Phone Link per Windows, Microsoft ha introdotto il supporto per l'app iMessage di Apple, disponibile per iPhone e iPad, nel suo sistema operativo.

Secondo il blog ufficiale di Microsoft e quanto riportato da The Verge, l'app Phone Link funziona tramite il mirroring del telefono sul PC per visualizzare notifiche, telefonate e messaggi. Dopo il recente aggiornamento, gli utenti di Apple possono ora collegare i propri dispositivi a un portatile o a un PC Windows, inviare messaggi tramite iMessage, effettuare e ricevere telefonate e ricevere notifiche tramite Windows 11.

Tuttavia, per quanto possa sembrare impressionante, ci sono alcuni inconvenienti.

(Image credit: Microsoft)

Infatti, gli utenti non potranno vedere la cronologia completa dei messaggi, ma solo quelli inviati o ricevuti tramite Phone Link. Inoltre, non si vedranno le icone di chat blu o verdi, poiché il sistema non è in grado di distinguere tra un normale messaggio di testo e uno proveniente da iMessage. Si tratta comunque di un passo importante nella giusta direzione, che potrebbe aprire la strada a ulteriori funzioni e supporto in futuro.

Se siete interessati a provare questa novità, Microsoft inizierà il beta testing con una piccola percentuale di Windows Insider che sono nei canali Dev, Beta e Release Preview. "Aumenteremo la disponibilità dell'anteprima a un numero maggiore di Insider con il tempo e in base al feedback che riceveremo con questo primo gruppo", si legge nel post sul blog ufficiale.

Questo nuovo aggiornamento include anche diverse altre funzionalità, come le ricerche AI Bing e le ricerche via chat sulla barra delle applicazioni, una funzione di registrazione dello schermo, una migliore ottimizzazione del touch e molto altro ancora.