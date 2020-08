Redmi K30 Ultra vende 100.000 unità in un minuto e fa il tutto esaurito

Per il suo 10° anniversario, Xiaomi l’azienda cinese produttrice di tanti modelli di successo ha realizzato il Redmi K30 Ultra, mettendolo in vendita per la prima volta sul proprio store online dedicato al mercato interno.

Secondo l’azienda, le vendite sono schizzate alle stelle subito dopo l’apertura, arrivando a 100.000 unità vendute in un minuto, esaurendo i pezzi disponibili.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun ha promesso che nella prossima vendita saranno disponibili scorte più consistenti, per non scontentare nessuno dei potenziali acquirenti.

Il prezzo di Redmi K30 Ultra

Il telefono è disponibile in quattro varianti:

6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, a €240

8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione, a €264

8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione, a €300

8 GB di RAM + 512 GB di spazio di archiviazione, a €360

Cosa c'è sotto il cofano?

Il Redmi K30 Ultra è dotato di un display Samsung AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione dello schermo Full HD+ di 2400 x 1080 pixel, supporto HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e rapporto schermo-corpo pari al 92,7%.

Il chipset presente nello smartphone è il MediaTek Dimensity 1000+ 5G, costruito utilizzando un processo produttivo a 7 nm che utilizza i più recenti core ad alte prestazioni ARM Cortex-A77 e Mali-G77 per quanto riguarda la grafica. Il dispositivo è in grado supportare il dual-mode SA / NSA 5G e il dual standby 5G.La configurazione del comparto fotografico è composta da una fotocamera a 64 MP, grandangolare da 13 MP, un teleobiettivo macro da 5 MP e un sensore di profondità da 2 MP, mentre la fotocamera frontale è da ben 20 MP.

Il telefono è ottimizzato per il gaming, grazie a Hyper Engine 2.0 e Game Turbo.

Per mantenere la temperatura dell’hardware sotto controllo dispone anche di una ampia camera a vapore e di e un sistema di dissipazione del calore 3D in carbonio.

Lo smartphone ha installato Android 10 come di consuetudine e l’interfaccia presente è la MIUI 12. La batteria del telefono ha un valore di 4.500 mAh, ed è anche presente il supporto per la ricarica rapida fino a 33W.

Per il momento non è previsto che questo modello sbarchi in Europa, ma può darsi che il successo ricevuto fuori dal nostro continente convinca l’azienda a renderlo disponibile anche da noi, non vediamo l’ora di metterlo alla prova.