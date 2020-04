Razer presenta gli auricolari true wireless dedicati ai fan di Pikachu

I fan di Pikachu saranno felici di scoprire che Razer, azienda conosciuta a livello globale principalmente per la produzione di hardware di gioco, ha presentato dei nuovi auricolari true wireless dedicati proprio ai fan dei Pikachu, il famoso Pokémon protagonista di anime, videogiochi e manga.

Come riporta il sito Engadget , le specifiche tecniche di questi auricolari true wireless sono uguali a quelle degli Hammerhead, anche se purtroppo offrono un’autonomia di circa 3 ore (un’ora in meno rispetto alla versione originale), estensibile a 15 ore con il supporto della custodia di ricarica.

La caratteristica più interessante di questi auricolari true wireless è proprio la custodia, che riproduce le fattezze di una Poké Ball e presenta un pulsante frontale retroilluminato che indica lo stato della batteria.

La custodia viene inoltre fornita con un cinturino da polso, utile durante i viaggi o semplici passeggiate all’aria aperta. Questi auricolari, esattamente come gli Hammerhead, presentano driver da 13 millimetri, certificazione IPX4 e supporto Bluetooth 5.0,la differenza è che l’assistente vocale è stato sostituito con la voce di Pikachu.

Questi auricolari sono disponibili solo in Cina, il che potrebbe spingere diversi fan a non prenderli in considerazione. In ogni caso, coloro che sono interessati ad acquistarli possono farlo attraverso il sito cinese Tmall .

Gli auricolari vengono venduti al prezzo di 849 yuan, che corrispondono a poco più di 100 euro. Come detto precedentemente, il prodotto proviene dalla Cina, quindi vi ricordiamo di tenere in considerazione una possibile spesa doganale.