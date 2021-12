Questo classico dei giochi da tavolo è scontato e in edizione limitata

Il Natale ormai è davvero vicino, e questo significa che molti di voi si stanno preparando a fare i vari regali per amici e familiari.

Di solito, Natale è anche sinonimo di giochi da tavolo, anche se questo periodo storico non è quello ideale. Il nostro augurio è che la situazione migliori presto, nel frattempo vi segnaliamo un grande classico dei giochi da tavolo, che non ha solo introdotto molti appassionati a questo hobby, ma che riesce a coinvolgere anche chi non è avvezzo a giocare in modo "serio", grazie alla sua grafica accattivante e alle sue meccaniche di posizionamento tessere semplici ma capaci di dare assuefazione.

Stiamo parlando ovviamente di Carcassonne, il capolavoro di Klaus-Jürgen Wrede vincitore di numerosi premi.

Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo davvero eccezionale, nella sua versione in tiratura limitata dedicata al 20° anniversario del gioco.

Carcassonne 20° Anniversario - Edizione limitata Dalla Giochi Uniti questa bellissima scatola elegante e raffinata, che include il gioco base di Carcassonne, insieme ad alcune piccole espansioni. Questa versione include meeple (ovvero le pedine) personalizzabili con adesivi e tessere lucide e dalla grafica rinnovata. Questa versione è in tiratura limitata e oggi costa poco più di 25€, se vi manca in collezione o volete fare un bel regalo di Natale, non fatevela sfuggire!

Cos'è Carcassonne?

Carcassonne è un semplice gioco di piazzamento tessere: a turno ogni giocatore pesca una tessera casuale, che può rappresentare parti di città, strade, monasteri o campi.

Quando si piazza una tessera, è possibile reclamarne la proprietà piazzando un meeple: quando si completa una città, una strada o un blocco di 3x3 tessere con al centro un monastero, si recupera il meeple e si ottengono dei punti in base al numero di tessere coinvolte e ad alcune regole specifiche.

Se invece si piazza un meeple su un campo in posizione supina, quella pedina si riprenderà in mano solo alla fine del gioco (quando si piazza l'ultima tessera o se non si possono più piazzare tessere) e darà un tot di punti a seconda di quante città complete e quante tessere campo rientrano nella proprietà del giocatore.

Un gioco davvero semplice ma accattivante, che prevede un pizzico di fortuna, ma tanta strategia e furbizia, dato che si possono "rubare" delle tessere ad altri giocatori per impedire loro di fare punti.

Un vero classico dei giochi da tavolo!