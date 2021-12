Regalo per lui, ecco le offerte che risolvono il problema

È tempo di regalo, e se gli sconti del Black Friday appena passati non fossero bastati, ci sono ancora parecchie offerte interessanti su tanti prodotti. Ne abbiamo selezionati alcuni che secondo noi sono la scelta ideale come regalo per uomo.

Certo, è naturale che un rasoio elettrico non è l'unica scelta possibile quando si tratta di un regalo per lui. Ma oggi sono in molti a portare la barba, e ancora di più quelli che apprezzano poter fare piccoli ritocchi a casa. Non è che si può andare dal parrucchiere un giorno sì e l'altro no, giusto?

Vediamo quindi alcune tra le migliori offerte di oggi sui migliori rasoi elettrici

Regolabarba Braun All-in-one a Offerta TOP! Regolabarba Braun All-in-one a €89 €42,99 Questo regolabarba ci piace prima di tutto perché è scontato di quasi il 50% sul listino, ed è quasi al minimo storico. Ma anche perché è completo e versatile: grazie ai molti accessori e alle lame affilate, fa tutto: dalla rasatura perfetta alla regolazione. Ce l'hanno anche su Amazon ma costa un po' di più, così come su Unieuro.

Philips SHAVER Series 9000 Migliore offerta Philips SHAVER Series 9000 €289 €149 Uno dei migliori prodotti in circolazione, un vero e proprio top di gamma che di solito costa circa €300 euro. Ma grazie agli sconti speciali di Unieuro potete averlo a €149. Davvero un affare di quelli imperdibili. Oppure potete prendere il Serie 6000 e spendere solo €89

Braun Series 3 300s a Braun Series 3 300s a €59 €34 Uno dei migliori rasoi in commercio oggi, al prezzo più basso di sempre. Ottimo per ogni tipo di barba, ma particolarmente indicato per chi cerca una rasatura totale e una pelle liscia.

Braun BT3222 a Braun BT3222 a €40 €25 Il Braun BT3222 è un regolabarba e anche un tagliacapelli. Non ha accessori inclusi nella confezione ma considerato il prezzo di solo €25. Un'idea perfetta per un bel regalo che non costi tanto, per il papà, lo zio il fidanzato o chi volete.

Immagine di copertina: 123RF