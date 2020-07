Queste cuffie con cancellazione del rumore saranno la salvezza di chi lavora in ambienti rumorosi

Srhythm NC75 Pro a soli 44,60 euro su Amazon Srhythm NC75 Pro sono in offerta su Amazon a 64,58 euro, ma grazue a un coupon del valore di 20 euro riscattabile direttamente dall'inserzione (trovate l'opzione sotto il prezzo) la cifra finale arriva a soli 45 euro. Le cuffie che vi proponiamo sono un modello wireless di fascia media con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Supportano la connessione Bluetooth 5.0 e vantano un'autonomia di ben 30 ore con cancellazione del rumore attiva, che arriva a 40 ore se la funzione è disattivata. Srhythm NC75 Pro presentano padiglioni over-ear che isolano alla grande dal rumore circostante, permettendo all'utente di concentrarsi al meglio ed essere più produttivo. E se vi dimenticaste di ricaricarle, niente paura, presentano anche una presa jack da 3,5 mm per essere usate con il filo.

Vedi offerta

Srhythm NC75 Pro sono le cuffie per ufficio che ogni professionista vorrebbe: costano poco e hanno una resa fantastica. Sono in plastica rigida e lucida (solo l'archetto è in metallo), ma la qualità costruttiva è comunque molto buona.

L'imbottitura è in memory foam, ergo si adatterà alla forma del vostro capo per un comfort ottimale. Sul padiglione sinistro troviamo l'ingresso USB-C con cui ricaricarle e il tasto ANC (Active noise control) per la cancellazione del rumore, mentre su quello destro c'è il jack da 3,5 mm e tre tasti per la gestione della riproduzione musicale.

Sono cuffie pragmatiche, il loro cavallo di battaglia risiede nella qualità audio e nella cancellazione del rumore. Il suono è pulito e il volume adeguato; i driver da 40 mm offrono dei bassi corposi e non invadenti, mentre la cancellazione del rumore vi isolerà dall'ambiente esterno e vi permetterà di concentrarvi al meglio.

È presente anche un microfono integrato di discreta qualità con cui rispondere alle chiamate o comunicare in multiplayer.

Altre cuffie per ufficio da considerare

Mpow H19 IPO

(Image credit: Mpow )

Mpow H19 IPO sono disponibili su Amazon a soli 35 euro, grazie al coupon che trovate nell'inserzione. Queste cuffie over-ear offrono le stesse funzionalità delle Srhythm NC75 Pro, ma a circa 10 euro in meno.

Perdono qualcosa nel design e nella qualità della funzione ANC (vanno bene solo per l'ufficio), ma rappresentano comunque un'ottima soluzione per chi cerca un modello funzionale e senza fronzoli.

Auricolari TWS AUKEY

(Image credit: AUKEY)

Gli auricolari TWS di AUKEY sono in vendita su Amazon a 60 euro. Probabilmente, penserete che dei semplici auricolari non possano isolare dal rumore esterno... sbagliato.

Si tratta di un modello in-ear (occludono il canale uditivo fisicamente) con supporto alla cancellazione del rumore. La riproduzione musicale è ottima (i bassi sono poderosi), mentre la qualità audio delle chiamate è soddisfacente.

Supportano il Bluetooth 5.0, quindi il processo di associazione è rapido, e i comandi touch. Ottima anche l'autonomia: arrivano fino a 7 ore per carica, mentre la custodia può ricaricarle completamente ben quattro volte (28 ore), il che porta l'autonomia complessiva a 35 ore.

Sony WH-1000XM3

(Image credit: Sony)

Sony WH-1000XM3 sono disponibili su Amazon a 295 euro (sconto del 22%). Le proposte di cui sopra vantano un rapporto qualità-prezzo fantastico, ma chi vuole il top, deve per forza acquistare questo prodotto.

Si tratta di un modello completo e che porta ogni funzione a un nuovo livello: offrono la migliore cancellazione del rumore in assoluto, una qualità audio molto buona e un'ottima ergonomia (l'imbottitura è in pelle).

Inoltre, è possibile gestire le cuffie tramite l'app "Headphones Connect", che permette di controllare le impostazioni del rumore di sottofondo e modificare i parametri audio con l'equalizzatore.