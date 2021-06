Questa Lamborghini è vera, ma fatta di Lego

Il gruppo Lego ha mostrato al pubblico una replica a grandezza naturale della Lamborghini Sián FKP 37, la prima Lambo ibrida presentata nel settembre 2019 dalla nota casa automobilistica. La cosa che lascia maggiormente stupiti è che si tratta di un’auto di dimensioni reali interamente costruita utilizzando pezzi lego.

L’azienda aveva presentato lo scorso anno una Lamborghini Sián Lego Technic in scala 1:8, già di per sé notevole, ma quest’anno ha deciso di lasciare il segno realizzando una vettura davvero ambiziosa e assemblando un modello in scala 1:1 con ben 400.000 pezzi Lego di 154 diverse tipologie, 20 delle quali create appositamente per questo progetto, tra cui troviamo anche innovative forme esagonali, che riprendono la storia del design Lamborghini, fortemente ispirato a questa forma.

Il peso dell’automodello è di 2.200 kg, oltre 500 in più del veicolo reale, mentre nelle misure rispecchia fedelmente quelle della vera Sián, con 489 cm di lunghezza, 210 cm di larghezza e 113 cm di altezza.

Ci sono voluti 15 specialisti di design, provenienti da Kladno in Repubblica Ceca, e quasi 9000 ore di lavoro per ideare, sviluppare e realizzare la vettura di Lego, dotata anche di luci anteriori e posteriori funzionanti, alle quali è stata aggiunta l’illuminazione dei profili tramite led per far esaltare le curve sportive e futuristiche dell’iconico design del Marchio.

L’auto è anche stata dipinta direttamente dal reparto verniciatura della fabbrica con un rivestimento a effetto vernice, in modo da garantire bellezza e durata a una riproduzione di tale pregio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina ufficiale del progetto.