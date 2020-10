PS5, Sony conferma che non ci saranno ritardi a causa del coronavirus

Secondo una nuova indiscrezione che cita una delle agenzie PR di Sony, la data di uscita di PS5 non è stata ancora influenzata dalla pandemia globale del coronavirus.

Come riporta il sito olandese LetsGoDigital, la data di uscita di PS5 non è cambiata, nonostante le difficoltà attuali causate dal coronavirus.

La dichiarazione riporta le seguenti parole: "BAAS, l'agenzia di PR di Sony Interactive Entertainment Benelux con sede ad Amsterdam, ha informato il sito LetsGoDigital in merito al fatto che il coronavirus non ha ancora influenzato la data di presentazione di PS5". BAAS in effetti riporta PlayStation nell’elenco dei client sul proprio sito web.

Sony ha confermato a ottobre 2019 che la data di uscita della PS5 era stata fissata per il periodo delle vacanze natalizie 2020, con l’uscita di Xbox Series X prevista per lo stesso periodo. Microsoft lo ha ribadito quando ha svelato le specifiche tecniche della console all'inizio di questa settimana.

I tempi potrebbero cambiare?

Il mondo sta cambiando e non è chiaro quale effetto potrebbe avere il coronavirus sulle linee di fornitura per l'elettronica. Foxconn, che produce iPhone e altri dispositivi elettronici, ha riaperto le fabbriche la scorsa settimana.

Dato che non conosciamo le date di uscita di nessuna console, siamo in modalità “aspettiamo e staremo a vedere”. Potremmo saperne di più, però, con l’evento in streaming di Sony di oggi pomeriggio, in cui prevediamo di sentire molti dettagli interessanti sulle specifiche e la data d’uscita di PS5.