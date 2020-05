PS5, nessun annuncio sul prezzo a breve: Sony vuole prima presentare i giochi

Anche se l'uscita di PS5 si avvicina sempre di più (mancano tra i cinque e i sei mesi), ci sono molti aspetti della console che non conosciamo a partire dall'aspetto arrivando sino alle funzionalità ancora segrete passando ovviamente per la data di lancio e per il prezzo.

Proprio il costo al pubblico della console potrebbe essere l'ultima rivelazione nella scala di priorità di Sony dato che potrebbero volerci almeno tre mesi per saperne di più. Secondo quanto dichiarato in un tweet del giornalista di VentureBeat Jeff Grubb, probabilmente bisognerà aspettare il mese di agosto prima di conoscere il prezzo di PS5 (e magari anche di Xbox Series X).

Grubb aveva ipotizzato già nelle settimane scorse l'evento di presentazione di PS5 per il quattro giugno prossimo. In entrambi i casi il giornalista non ha però fornito elementi utili per giudicare l'attendibilità delle sue fonti.

I wouldn't expect console prices until August. When Intel, Nvidia, and AMD launch similar products, they wait until the last possible minute to set a price. It's the one thing they *can* still change. But, of course, consoles rely more on preorders, so can't wait forever.May 20, 2020