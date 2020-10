PS5, Naughty Dog pensa già ai titoli next-gen

Quali sono i piani di Naughty Dog? Questa è la domanda che ci viene in mente dopo che il famoso studio, responsabile anche della produzione delle serie Uncharted e Crash Bandicoot, ha pubblicato una serie di annunci di lavoro per quella che sembra la produzione di un titolo per PS5.

Sulla pagina ufficiale, nella sezione “ carriera ” è presente una vasta gamma di posti vacanti, dai “single-player level designer” ai “temporary texture artist”, ma due annunci in particolare sollevano interessanti domande sulla roadmap dell’azienda.

Come notato da GameSpot , Naughty dog sta cercando uno sviluppatore per "analisi grafiche di nuova generazione, creazione di profili e debug" e, data la stretta relazione tra Naughty Dog e Sony, è plausibile che si riferisca alla PS5 , in uscita nel Q4 2020.

Un nuovo The Last of Us?

Non saremmo sorpresi se lo studio stesse lavorando a un remastering di The Last of Us 2 per PS5, considerando l’enorme successo che sta riscuotendo.

Sappiamo che lo studio sta progettando un titolo multiplayer basato sull'universo di The Last of Us, poiché la modalità online per TLOU 2 è stata trasformata in un progetto autonomo, che potrebbe essere distribuito come spin-off nel 2021.

Lo sviluppo di un titolo multiplayer richiederebbe molti dei professionisti ricercati con i nuovi annunci, inoltre si vocifera anche di un "sistema di combattimento corpo a corpo", ma è ancora presto per giungere a conclusioni.