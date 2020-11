PS5, le vendite vanno alla grande: Sony conferma il "tutto esaurito"

Sony ha fatto luce sull'attuale situazione degli stocki PS5 dichiarando ufficialmente il “tutto esaurito”.

Parlando con la rivista russa TASS, il CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha svelato che le vendite di PS5 stanno andando alla grandissima e che, al momento, il primo obiettivo dell’azienda è riuscire a garantire un maggior numero di console.

“Abbiamo esaurito tutte le scorte” ha detto Ryan. “E lo stesso accadrà in Russia, non ho dubbi a riguardo. Ho trascorso parte dello scorso anno cercando di garantire una domanda elevata per il prodotto. Oggi sto spendendo gran parte del mio tempo per incrementare l’offerta in modo da soddisfare tale domanda.”

Ryan ha affermato che molti tra gli acquirenti della prima ora possiedono già PS4, oltre a ribadire che la community di PlayStation 4 è ancora un punto centrale per Sony, e lo sarà fino al 2022.

“L’esperienza passata ci insegna che i primi acquirenti, quelli del lancio natalizio, saranno per tre quarti possessori di PS4,”... “Il rimanente 25% sarà composto da utenti provenienti da altre console o esterni al mondo delle console. Gran parte di chi acquisterà PS5 ha già una PS4...Sono state vendute circa 114 milioni PS4 nel mondo, quindi il numero di persone che passeranno a PS da altre piattaforme è comunque ristretto.”

Console war? Vincono i giocatori

Quando l’intervistatore ha chiesto quale sarebbe stata la risposta di Sony all’ottimo servizio Xbox Game Pass di Microsoft, Ryan ha detto che ci sono novità in arrivo, cercando di non dare adito all’ormai imperante console war.

“Ci sono delle novità in arrivo, ma non oggi. Abbiamo il nostro servizio PlayStation Now che è già accessibile da gran parte dei nostri utenti.

"[Console war] non è un termine che uso o che mi piace. Per me, è bello sapere che c’è competizione. Penso che ci spinga a dare il meglio," Ha detto Ryan. "Evita che ci adagiamo sugli allori; è bello che l’utente possa scegliere. Penso sia fantastico. Siamo felici e fieri della nostra console.”

Rimane da capire se Sony intende migliorare il servizio PS Now o proporre qualcosa di nuovo come PS Plus Collection per PS5?. Non è facile prevederlo, ma è bello leggere le parole di Ryan che confermano come siano proprio gli utenti finali a godere della crescente competizione tra le due console next-gen, spingendo Sony e Microsoft a fare del loro meglio per primeggiare.

Migliori offerte PS5 di oggi Sony PlayStation 5 Nero,... Unieuro IT 499,99 € Vedi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Check Amazon