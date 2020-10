PS Plus Collection per PS5: 18 classici PS4 in regalo con l’abbonamento

Siete preoccupati di dover sborsare un capitale per portarvi a casa qualche gioco al momento del lancio di PS5? Non preoccupatevi, Sony sta cercando di andare incontro ai suoi utenti includendo nell'abbonamento PS Plus la nuova PlayStation Plus Collection.

Disponibile dal giorno del lancio di PS5, la collezione comprenderà 18 titoli top PS4 che saranno accessibili a tutti gli abbonati al servizio online di Sony.

L'azienda ha elencato i titoli presenti nella collezione, tra cui troviamo un buon numero di classici e giochi AAA:

God of War, Bloodborne, Monster Hunter, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1, inFamous Second Son, Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5 e Resident Evil 7 Biohazard.

Qui sotto potete guardare il trailer dedicato a PlayStation Plus Collection:

La nuova PlayStation Plus Collection non è di certo concepita per competere con l’ottimo servizio offerto da Microsoft Xbox Game Pass, che spingerà molti utenti a scegliere Xbox Series X, ma va ad aggiungersi a PlayStation Now (il vero competitor) per migliorarne l’offerta.

Tuttavia la collezione è un ottimo incentivo all’acquisto per tutti coloro che stanno pensando di scegliere la console next gen digitale di Sony, con la quale potranno giocare a un buon numero di titoli top PS4 al momento del lancio senza essere costretti a comprare le copie fisiche.

Di certo non sarà questo l’ago della bilancia, ma è comunque un buon modo per accedere a dei titoli top della precedente generazione a un costo ridotto durante il periodo delle vacanze natalizie, mentre si attendono i nuovi giochi e le esclusive PS5 in arrivo nel 2021.