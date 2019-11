PS5, ecco il primo rendering della console di prossima generazione

Il sul design della console Playstation di prossima generazione trapelato assieme brevetto qualche giorno fa non vi ha convinti del tutto? Non siete gli unici. Forse però la situazione non è così tragica come sembra. Almeno se la Playstation dovesse assomigliare al rendering 3D creato da LetsGoDigital .

Il giornale olandese non solo è stato il primo a riportare il leak, ma ha anche creato dei rendering 3D mostrano la console da diverse angolazioni per quella che potrebbe essere la prossima PlayStation 5, tutti basati sulle illustrazioni presenti nel brevetto. Questo include la sezione posteriore e le porte usb.

Nonostante in quelle illustrazioni la console possa sembrare un dispositivo di visione notturna dall'aspetto strano e futuristico - molto diverso dal design della PS4 - i rendering 3D di LetsGoDigital riescono a dare un bel aspetto alla console targata Sony.

Un assaggio di quello che ci aspetta

A differenza dell'aspetto poco entusiasmante, bianco e grigio, che la console aveva nelle illustrazioni, LetsGoDigital è riuscita a donare alla PS5 un aspetto elegante. C'è anche un logo PS5, pulsanti multimediali e illuminazione blu.

Per renderla ancora più accattivante, la scanalatura a V sulla parte superiore, che abbiamo ipotizzato potesse essere un riferimento al numero romano V, così come le fessure laterali vicino al fondo che potrebbero essere le prese d'aria, sono totalmente illuminate con numerosi LED. Infine sembrano esserci cinque porte USB nella parte anteriore della console per collegare controller, cuffie USB e dischi rigidi esterni.

Naturalmente questi modelli 3D non sono affatto ufficiali. È stato però confermato che questo design è stato effettivamente registrato nel database WIPO (organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) ad agosto, e Matt Stott, Senior Artist presso Codemasters, ha dichiarato in un tweet, ora cancellato, che si tratta del PS5 Dev Kit. Tuttavia sapremo esattamente che aspetto avrà la PlayStation 5 solamente quando Sony rilascerà le immagini ufficiali.

Quindi dovremo aspettare per scoprire quanto sono accurati questi rendering 3D.