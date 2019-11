PS5, un leak del brevetto sembra svelare l'aspetto della console

Manca ancora più di un anno al rilascio della PS5 , ma man mano che veniamo a conoscenza di più informazioni riguardanti le specifiche e i giochi per PS5 , è difficile non farsi prendere dall'hype con così tanto anticipo. E ora è arrivato anche questo brevetto che mostra un dispositivo registrato da Sony che molto probabilmente è la PlayStation 5 che stiamo tutti attendendo.

Il brevetto in questione è stato registrato come dispositivo elettronico Sony il 13 agosto, dopo che era stato richiesto a maggio di quest'anno, e mostra un dispositivo a forma di console. La pagina dei brevetti ci è stata fornita da LetsGoDigital , anche se non siamo stati ancora in grado di trovarla nella lista dell'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), ma riteniamo comunque si tratti di una fonte affidabile.

Il brevetto è registrato attraverso l'OMPI, e il direttore tecnico della Sony, Yusuhiro Ootori, è elencato sul brevetto come designer.

Brevetto Sony PS5: cosa significa?

La cosa più interessante del brevetto PS5 è il suo design a forma di V, probabilmente ispirato dal numero romano V. Sul diagramma è possibile vedere alcune porte USB per i controller DualShock, nonché una linea di pulsanti che servono probabilmente per espellere il disco, all'accensione e ad altre funzioni di connettività. È possibile vedere anche uno slot sottile, probabilmente si tratta dell'unità disco.

I lati e i bordi presentano delle scanalature e sembrano mostrare il sistema di ventilazione che dovrebbe essere piuttosto sostanziale per far fronte al massiccio aumento di potenza della PS5 rispetto all'attuale generazione di console PlayStation.

I prodotti finali finiscono per essere molto diversi dai loro diagrammi di brevetto, ed è molto probabile che si tratti di un'immagine segnaposto o di una build iniziale di quello che alla fine diventerà la PS5. A Sony piace inserire il numero della generazione sulla console stessa, l'ha già fatto con le precedenti e non dovrebbe stupirci se lo vorrà fare con la prossima. Quindi è molto probabile che questo sia il design della PS5 che arriverà a casa di milioni di utenti verso la fine del 2020.