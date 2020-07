PlayStation Plus: abbonamento da 12 mesi a soli 42 euro

Abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi | 42 euro su Ebay L'abbonamento PlayStation Plus da 12 mesi è in vendita su eBay a 46,99 euro (il prezzo di listino è di 60 euro), ma applicando il coupon "PITAPAON" avrete diritto a un ulteriore sconto del 10%, che porta il prezzo finale a poco più di 42 euro. Per divertirsi in multiplayer su PlayStation è necessario acquistare e riscattare l'abbonamento PlayStation Plus, che offre interessanti vantaggi: sconti speciali per i clienti Plus sul PlayStation Store e qualche titolo gratuito. Questo mese, per esempio, l'azienda offre Rise of the Tomb Raider: celebrazione dei 20 anni, NBA 2K20 ed Erica, insomma un vero affare. Considerando che l'abbonamento mensile costa 9 euro e che quello trimestrale ne costa 25, l'offerta in questione risulta particolarmente vantaggiosa. Il servizio è riscattabile su un solo account.

Le console permettono di divertirsi a un prezzo contenuto, purtroppo c'è un "tranello": per usufruire del multiplayer (fatta eccezione per i giochi free-to-play come Fortnite e Apex Legends) è necessario pagare un abbonamento.

Su PS4/PS3 bisogna abbonarsi a PlayStation Plus, mentre su Xbox bisogna abbonarsi a Xbox Live Gold. L'offerta che vi abbiamo proposto è fantastica, poiché vi permette di risparmiare un sacco di soldi e giocare per 12 mesi senza pensieri.

L'abbonamento in questione offre anche interessanti vantaggi: gli utenti Plus usufruiscono di speciali sconti sul PlayStation Store e, ogni mese, hanno diritto a fino a quattro giochi gratuiti, inclusi titoli AAA. Per certi aspetti, l'abbonamento si ripaga da sé.

Ecco alcune offerte che amerete

BUNDLE GIOCHI : DEATH STRANDING + THE DIVISION 2 + KINGDOM HEARTS III

Questa è una promozione perfetta per i veri gamer. Su eBay è disponibile un bundle contenente DEATH STRANDING + THE DIVISION 2 + KINGDOM HEARTS III, a soli 60 euro.

Si tratta di un'ottima opportunità per scoprire alcuni dei più grandi titoli degli ultimi tre anni. Da Kingdom Hearts 3, che segna l'epilogo della saga di Xehanort, a Death Stranding, l'evocativo titolo post apocalittico realizzato dal celebre Hideo Kojima.

Infine, il bundle offre anche The Division 2, lo sparatutto in terza persona di Ubisoft.

Far Cry 5 e Far Cry New Dawn

Ecco una gradita sorpresa a tutti gli appassionati del celebre brand Far Cry; la versione PC di Far Cry 5 è in offerta su Amazon con un massiccio sconto del 75%. Far Cry 5 (Standard Edition) è in offerta a soli 15 euro, mentre la Gold Edition a 22,50 euro.

Far Cry 5 è uno sparatutto in prima persona ambientato nella fittizia contea di Hope County, in Montana; dovrete liberare la cittadina da una pericolosa setta armata fino ai denti. Si tratta di un titolo open world, la mappa è gigantesca e liberamente esplorabile.

E non finisce qui. Perché è in offerta anche la versione PC di Far Cry New Dawn: la standard Edition è disponibile a 18 euro,mentre la Deluxe Edition a 22 euro.

Infine, potete risparmiare ulteriormente se opterete per il bundle "Far Cry New Dawn Deluxe + Far Cry 5 Gold" disponibile a 36 euro.

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 è il titolo del momento; si tratta di un'esclusiva Sony e di uno dei titoli più affascinanti e controversi degli ultimi anni. Si tratta di un action-adventure che fa della narrazione il suo cavallo di battaglia; è anche un titolo per "adulti": minorenni vade retro. È disponibile su eBay a 55 euro.