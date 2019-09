Pixelbook Go potrebbe essere il nome del prossimo Chromebook

Pixelbook Go dovrebbe essere il nome del Chromebook di fascia alta che Google ha intenzione di presentare durante il suo evento Made by Google di ottobre.

Secondo fonti bene informate (e come riportato da 9to5Google), il Pixelbook Go sarà il successore del Google Pixelbook Chromebook, anche se non si chiamerà Pixelbook 2.

Mentre il Pixelbook originale era un portatile premium paragonabile ai MacBook e ad altri costosi Ultrabook, piuttosto che un dispositivo economico come gli altri Chromebook, sembra proprio che il Pixelbook Go potrebbe tornare ad essere un laptop di fascia medio-bassa.

Pixelbook Go dovrebbe prendere elementi dal Pixelbook originale, come il design convertibile 2-in-1 e il supporto per la Pixelbook Pen stylus. A differenza del modello originale però PixelBook Go sarà ancora più portatile e comodo per l'uso di tutti i giorni.

Secondo le fonti di 9to5Google questo sarà possibile grazie a un “tactile feel” e a una lega di magnesio speciale che lo renderà ancora più leggero.

Le specifiche

9to5Google ha fatto un po' di ricerche e ha trovato alcuni dati nascosti nel codice sorgente di Chromium (il sistema del Pixelbook Go).

Secondo questi dati il Pixelbook Go avrà uno schermo da 13.3 pollici con un rapporto di 16:9 e la possibilità di scegliere schermi da 1080p e 4K display, chiamati “Molecular Display”, come quelli del Pixel Slate.

Il Pixelbook Go sarebbe solo il secondo Chromebook ad avere uno schermo da 4K, insieme al Lenovo Yoga Chromebook C630.

Ci saranno diverse configurazioni con processori Intel Core m3, i5 e i7, 8GB o 16GB di RAM e 64GB, 128GB o 256GB di spazio di archiviazione.

Gli altoparlanti anteriori saranno più potenti rispetto a quelli del Pixelbook e saranno accompagnati da due microfoni e una webcam 2MP in grado di catturare video da 1080p a 60 frame al secondo.

Come porte dovrebbero esserci due USB-C e una presa per gli auricolari.

Il prezzo non è ancora definito ma negli USA dovrebbe essere sugli 800$.

Perciò, pur essendo più economico del Pixelbook, il Pixelbook Go sarà comunque uno dei più costosi Chromebook in commercio.

Ne dovremmo sapere di più durante l'evento Google del 15 ottobre a New York!