Pixel 5, nuovi leak: colori, prezzo e data di lancio

Con la presentazione di Pixel 5 (e Pixel 4a 5G) prevista per mercoledì 30 settembre, in molti si stanno chiedendo come saranno fatti i prossimi smartphone di Google. Per fortuna, nelle ultime settimane sono circolate parecchie voci attendibili a riguardo ed è già possibile delineare un quadro piuttosto chiaro.

Il noto leaker Jon Prosser, fonte piuttosto affidabile, in un post pubblicato su Twitter afferma che la versione da 128GB di Pixel 5 verrà venduta a un prezzo di $699 negli Stati Uniti, molto meno rispetto agli $899 chiesti per Pixel 4 al momento del lancio.

Anche se convertire il prezzo in Euro non può darci certezze sul listino per il mercato italiano, si tratta di circa 600 Euro. Inoltre potrebbe esserci una versione più economica di Pixel 5 con memoria da 64GB.

Il prezzo corrisponde alla cifra ipotizzata da un rumor circolato in precedenza, oltre che con quanto abbiamo sentito finora rispetto ai nuovi top di gamma di Google, che dovrebbero collocarsi nella fascia media sia per prezzo che per specifiche. Il processore Snapdragon 765G dovrebbe trovarsi sia su Pixel 5 che su Pixel 4a 5G.

Just Android and chill. New #Pixel5 (greeen!) #GoogleTV #Chromecast and #NestAudio all in one place: pic.twitter.com/0OsT9Rlr6ISeptember 24, 2020

I colori nero e verde sono i più gettonati tra i rumor riguardanti Pixel 5, e Prosser conferma che la colorazione Sage Green sarà disponibile sul nuovo smartphone Google. Un’altra immagine pubblicata dal noto leaker Roland Quandt su Twitter (che potete vedere qui sopra) mostra la suddetta tonalità, insieme a altri dei dispositivi che ci aspettiamo di vedere mercoledì.

Prosser ha delle brutte notizie in termini di data di uscita: in un altro tweet suggerisce che Pixel 5 sarà disponibile dal 15 ottobre, ma che dovremo aspettare fino al 19 novembre per acquistare Pixel 4a 5G nella colorazione nera.

Per quanto riguarda la versione bianca di Pixel 4a 5G, l’attesa potrebbe prolungarsi persino fino al prossimo anno, almeno secondo le fonti di Prosser. Sarebbe il culmine di un anno piuttosto caotico per la divisione smartphone di Google.

Per ora siamo sicuri solo del fatto che Pixel 5 e Pixel 4a 5G verranno presentati durante l’evento ufficiale di mercoledì, quindi continuate a seguirci se volete gli ultimi aggiornamenti sui nuovi prodotti Google per il 2020.