Pixel 5, alcuni hanno un difetto ma per Google è tutto normale

Dopo che i consumatori hanno segnalato un evidente spazio fra lo schermo e il corpo in alluminio degli smartphone Google Pixel 5, l'azienda ha ammesso che si tratta di un aspetto intenzionale del design e che non influirà sul grado di protezione dall'acqua IP68 o sulla resistenza alla polvere.

Il problema è stato segnalato per la prima volta sul forum di XDA a metà ottobre, quando l'utente Sylabo ha evidenziato la situazione mostrando le immagini del proprio Pixel 5 appena acquistato e dello spazio visibile fra lo schermo e il corpo del telefono:

(Image credit: XDA Developers / Sylabo)

Il giorno successivo, è apparso un post sul sito dell'assistenza Google, che di recente ha ricevuto una risposta da uno specialista ufficiale di Google. Questo ha confermato che, dopo un'attenta analisi, "lo spazio fra il corpo e il display fa parte del design del

Pixel 5". Tuttavia, se i clienti saranno ancora preoccupati dalla situazione, Google lavorerà con loro su base individuale.

L'effettiva distanza è visibile meglio di persona che in foto, come spiegato da altri utenti del forum, ma alcune immagini svelano uno spazio ben distinguibile fra il bordo della cornice in metallo e l'estremità arrotondata dello schermo, come questa pubblicata dall'utente dei forum Google, Andy Richardson 6598.

Nessuno degli utenti ha segnalato danni da acqua o polvere provocati da questi spazi, mentre altri utenti hanno dichiarato di non notare alcuna distanza fra schermo e corpo, suggerendo la presenza di differenze di produzione.

Nessun danno segnalato

Nessuno ha ancora segnalato danni ai propri dispositivi Pixel 5, e in sede di recensione non abbiamo notato alcuno spazio fra schermo e corpo come quello mostrato nelle suddette immagini.

Abbiamo notato un certo sbilanciamento in termini di peso sul blocco della fotocamera, che però non ha avuto alcuna conseguenza sullo smartphone fino a oggi. Tuttavia, l'utente Refreshed sullo stesso post del sito dell'assistenza Google ha segnalato lo stesso identico problema, dichiarando di aver sostituito il telefono per sicurezza.

I problemi hardware sono una novità per i Pixel, dato che in precedenza la maggior parte dei difetti ha riguardato il software, come i problemi con lo sblocco facciale di Pixel 4 e alcune variazioni di colore dello schermo sul Pixel 2 XL, che Google ha provato a risolvere tramite aggiornamenti software.

